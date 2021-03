ATP: Daniil Medvedev erster Finalist in Marseille

Turnierfavorit Daniil Medvedev ist in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Marseille eingezogen. Gegner Matthew Ebden musste beim Stand von 6:4, 3:0 und 40:15 für Medvedev aufgeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2021, 16:36 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev konnte Kräfte sparen

Ebden hatte sich über die Qualifikation bis in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers gespielt, am Freitag noch Karen Khachanov besiegt. In der Partie gegen Medvedev hielt der Australier bis zum 4:4 im ersten Satz gut mit, danach machte ihm seine Leiste zu schaffen. Mitte des zweiten Satzes musste Ebden dann aufgeben.

Somit steht Daniil Medvedev erstmals im Endspiel von Marseille, wo er in jedem Fall auf einen Franzosen trifft. Das zweite Match der Vorschlussrunde bestreiten Pierre-Hugues Herbert und Ugo Humbert. Ungeachtet vom Ausgang des Endspiels am Sonntag wird Medvedev einen Tag später in der ATP-Weltrangliste Rafael Nadal als Nummer zwei ablösen.

