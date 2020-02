ATP Delray Beach: Bob und Mike Bryan halten nun den Schlüssel zur Stadt

Vor ihrem Einstieg in das ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach wurden die fünfmaligen Champions Bob und Mike Bryan von den Veranstaltern mit einem besonderen Präsent bedacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2020, 10:14 Uhr

© Getty Images Die Herren Bryan - neuerdings Schlüsselbesitzer

Als der große Mariano Rivera, einer der besten Werfer im Baseball der vergangenen Jahrzehnte, 2013 seine große Abschiedstour im Trikot der New York Yankees unternahm, wurde er bei seinen jeweils letzten Auftritten reichlich und kreativ beschenkt. In Boston von den dort ansässigen Red Sox etwa, die dem Starpitcher ihres größten Konkurrenten einen Teil ihrer legendären Anzeigetafel mit in den Ruhestand gaben. Oder die Twins aus Minnesota, die Rivera einen Schaukelstuhl aus zerbrochenen Baseballschlägern übergaben.

Ganz so kreativ haben sich die Veranstalter des ATP-Tour-250-Turniers in Delray Beach am Dienstag nicht gezeigt, immerhin aber Bob und Mike Bryan bei deren 13. und letzten Antreten in Florida den Schlüssel zur Stadt überreicht. Welche Türen dieser aufschließt, hat auch Empfänger Bob beschäftigt.

Kein Match gegen Kyrgios und Thompson

„Danke für den prestigeträchtigen Schlüssel“, erklärte er während der kleinen Zeremonie. „Wenn bei Euch heute Abend zuhause etwas fehlen sollte, ist es wahrscheinlich das. Delray Beach ist ein ganz spezieller Ort für uns. Es ist unser Heimturnier, wir haben viele ganz besondere Erinnerungen.“

Als da etwa fünf Siegertrophäen wären. Für den sechsten Titel stehen die Voraussetzungen nicht schlecht, Bob und Mike Bryan sind in Delray Beach an Position eins gesetzt. Fielen aber kurzfristig um eine spannende Eröffnungsaufgabe um: Eigentlich hätten die Bryans in Runde eins gegen Nick Kyrgios und Jordan Thompson ran müssen. Die Australier zogen aber zurück: Kyrgios trat zu seinem Einzel gegen Tommy Paul gar nicht erst an, Thompson gab nach dem verlorenen ersten Satz gegen Miomir Kecmanovic auf.

