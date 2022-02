ATP Delray Beach: Halbfinale! Millman überrascht gegen Dimitrov

John Millman ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach mit einem Erfolg gegen Grigor Dimitrov in das Halbfinale eingezogen. Das haben auch die beiden Turnierfavoriten geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2022, 07:15 Uhr

© Getty Images John Millman steht in Delray Beach im Halbfinale

Grigor Dimitrov mag nicht mehr der Spieler sein, als der er 2019 das Halbfinale bei den US Open erreicht hat. Der Bulgare pflegt dennoch immer noch Ansprüche darauf, mit den besten Spielern der Welt auf Augenhöhe mitzuhalten. Zumindest in Delray Beach ist Dimitrov das nicht geglückt. Er verlor nämlich gegen John Millman mit 4:6 und 4:6. Durchaus überraschend, denn der Australier war als Außenseiter in das Match gegen Dimitrov gegangen. Der wiederum war die Nummer drei der Setzliste.

Im Halbfinale spielt Milman am heutigen Samstag gegen Reilly Opelka. Der US-Amerikaner, vergangene Woche Champion in Dallas, gewann gegen Adrian Mannarino mit 7:6 (4), 3:6 und 6:1. Das zweite Match der Vorschlussrunde bestreiten Turnierfavorit Cameron Norrie und Lokalmatador Tommy Paul. Norrie musste sich beim 6:2, !.6 und 7:6 (4) gegen Sebastian Korda ordentlich strecken. Paul ließ seinem Landsmann Stefan Kozlov beim 6:3 und 6.1 keine Chance.

