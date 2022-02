ATP Delray Beach: Korda zu stark für Kokkinakis

Thanasi Kokkinakis, frisch gebackener Doppel-Champion der Australian Open, ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach schon in der ersten Runde gescheitert. Kokkinakis unterlag Sebastian Korda glatt in zwei Sätzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.02.2022, 11:30 Uhr

© Getty Images Thanasi Kokkinakis muss sich in Delray Beach auf das Doppel konzentrieren

Der Schwung des ersten Triumphes bei einem Major hat für Thanasi Kokkinakis nicht lange angehalten. Bei seinem ersten Auftritt nach dem Doppel-Coup an der Seite von Nick Kyrgios in Melbourne scheiterte der Australier beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach bereits in Runde eins an Sebastian Korda. Der junge US-Amerikaner hatte beim 6:4 und 6:1 wenige Probleme und trifft im Achtelfinale auf Routinier Andreas Seppi.

Kokkinakis hatte zu Beginn des Jahres in Adelaide das erste Championat seiner Karriere im Einzel geholt, war bei den Australian Open im Single aber klar an Yannick Hanfmann gescheitert. In Delray Beach versucht sich Kokkinakis im Doppel mit Landsmann Jordan Thompson.

Sock schlägt Altmaier

Ausgeschieden ist der Daniel Altmaier, der Anfang März in Rio de Janeiro für das deutsche Davis-Cup-Team punkten soll. Altmaier startete gegen Jack Sock stark, verlor aber schließlich mit 6:2, 3:6 und 4:6. Sock darf nun gegen Reilly Opelka ran, der erst am Sonntag in Dallas seinen zweiten Tour-Titel geholt hat.

Als Nummer eins ist in Delray Beach Cameron Norrie gesetzt. Der Brite bestreitet heute das letzte Match des Tages gegen Oscar Otte.

