ATP Delray Beach: Taylor Fritz gewinnt Montags-Finale gegen Tommy Paul

Taylor Fritz hat mit einem glatten 6:2 und 6.3 gegen Tommy Paul das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Delray Beach gewonnen und damit seinen Titel verteidigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2024, 21:00 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat seinen Titel in Delray Beach verteidigt

Taylor Fritz bleibt der König von Delray Beach. Der Lokalmatador gewann wie schon im Vorjahr das ATP-Tour-250-Turnier in Florida, diesmal im Endspiel gegen seinen Kumpel Tommy Paul. Und das erstaunlich glatt mit 6:2 und 6:3. Paul hatte vergangene Woche in Dallas reüssiert.

Fritz ist erst der zweite Spieler, der seinen Titel in Delray Beach verteidigen kann. Als erstem war dies dem Australier Jason Stoltenberg im Jahr 1997 gelungen. Für Taylor Fritz war es das sechste Finale in Folge, das er erfolgreich gestalten konnte. Unter schwierigen Umständen. Vor allem der Wind beeinträchtige den Spielverlauf beträchtlich.

"Auf beiden Seiten des Courts hatte ich unterschiedliche Ansätze, was ich machen wollte", erklärte Fritz im Siegerinterview. "Weil durch den Wind war ich einfach limitiert." sein Service habe ihm in einigen schwierigen Momenten geholfen. Und am Ende habe er auch seinen Rhythmus gefunden. "Es ist unglaublich schwierig zu spielen, zu tun, was man möchte, wenn es so windig wie heute ist."

Den Doppel-Titel hatten sich zuvor Julian Cash und Robert Galloway mit einem Sieg gegen Santiago Gonzalez und Neal Skupski geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Delray Beach