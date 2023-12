ATP: Die 5 Nominierten für den Herren-Trainer des Jahres

Auf der Shortlist der besten Trainer auf der ATP-Tour 2023 finden sich Goran Ivanisevic, Juan Carlos Ferrero, Darren Cahill & Simone Vagnozzi, Craig Boynton und Bryan Shelton.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2023, 14:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Goran Ivanisevic, der Coach von Novak Djokovic, steht auf der Shortlist für den besten Herren-Trainer des Jahres 2023

Jedes Jahr wird von der ATP der Preis für den besten Trainer einer Saison vergeben. Gewählt wird der Glückliche schlussendlich von seinen Trainerkollegen - wer sonst sollte die Leistung eines Spielerbetreuers auch besser einschätzen können, als die Profis des selben Berufsstandes. Besonderer Fokus wird darauf gelegt, ob der jeweilige Schützling einen wichtigen Entwicklungsschritt getätigt hat und zu neuen Leistungshöhenflügen ansetzen konnte.

Da wäre zunächst Goran Ivanisevic zu nennen, der Rekordmann Novak Djokovic zu weiteren drei Grand-Slam-Siegen führte und an der Rückeroberung der Nummer-eins-Position mit Sicherheit großen Anteil hatte. Den Platz an der Sonne holte sich der 23-fache Major-Champion von Carlos Alcaraz zurück. Der 20-jährige Spanier hatte in der abgelaufenen Spielzeit 15 Wochen die Spitzen-Platzierung im ATP-Ranking inne und konnte sich auch zum ersten Mal zum Wimbledon-Champion küren. Demzufolge hat Coach Juan Carlos Ferrero auf der Shortlist der besten fünf Trainer Platz gefunden.

Auch ein Trainer-Team auf der Nominiertenliste

Hubert Hurkacz zeigte sich zum Ende der Saison von seiner besten Seite, holte im asiatischen Herbst den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai und schaffte es am Ende auch innerhalb der Top 10 der ATP-Weltrangliste zu überwintern - folgerichtig setzte es eine Nominierung für Betreuer Craig Boynton. Family-Business bei den Sheltons: Vater Bryan betätigte bei Sohnemann Ben die richtigen Hebel und führte den jungen Mann in die Top 20. Zudem gelang dem 21-Jährigen der Halbfinaleinzug bei den US Open sowie der erste Turniersieg in Tokio.

Der letzte Nominierte ist nicht einer, sondern zwei: Jannik Sinner, der Schützling von Darren Cahill und Simone Vagnozzi, hat im Abgang der Saison 2023 möglicherweise den eindrücklichsten Run des Jahres hingelegt. Nicht nur die fulminante Finalteilnahme bei den ATP-Finals war beeindruckendend, auch der Sieg beim Davis Cup für Italien fand unter der Regie und reger Teilnahme des Südtirolers statt. Keine leichte Wahl also für die Kollegenschaft - wir sind bereits auf die Ergebnisse gespannt.