ATP: Die fünf besten Return-Spieler auf der Tour

Wer hat sich als Rückschläger in der verkürzten Tennis-Saison 2020 besonders bewährt? Neben den erwartbaren Größen wie Novak Djokovic und Rafael Nadal gibt es in einer Kategorie auch einen überraschenden Führenden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 16:14 Uhr

© Getty Images Als Rückschläger oft am Drücker - Rafael Nadal

Das ATP Return Rating mag auf den ersten Blick ein wenig mysteriös wirken - in Wahrheit kommen dabei aber die vier wichtigsten Aspekte beim Rückschlag zusammen: Die Quote der gewonnenen Punkte beim ersten und zweiten Aufschlag des jeweiligen Gegners, die Quote der gewonnenen Rückschlagspiele und die Effizienz bei der Umsetzung von Breakchancen.

Geht man nun über alle Beläge, auf denen im Jahr 2020 gespielt wurde (Outdoor Hartplatz, Sand, Indoor Hartplatz), dann ist Rafael Nadal der beste Rückschläger auf der ATP-Tour. Gefolgt von Novak Djokovic und Diego Schwartzman.

Hier die Return-Wertung über alle Beläge 2020

Rang Spieler Return Rating 1 Rafael Nadal (ESP) 174,0 2 Novak Djokovic (SRB) 166,6 3 Diego Schwartzman (ARG) 166,4 4 Filip Krajinovic (SRB) 156,6 5 Roberto Bautista Agut (ESP) 156,2 17 Alexander Zverev (GER) 149,2 23 Dominic Thiem (AUT) 148,0

Betrachtet man exklusiv die Hartplätze, dann hat Djokovic die Nase vor Nadal vorne, Filip Krajinovic landet auf Position drei.

Hier die Return-Wertung auf Hartplatz 2020

Rang Spieler Return Rating 1 Novak Djokovic (SRB) 161,4 2 Rafael Nadal (ESP) 158,9 3 Filip Krajinovic (SRB) 158,4 4 Daniil Medvedev (RUS) 157,4 5 Diego Schwartzman (ARG) 157,4 15 Alexander Zverev (GER) 148,9 23 Dominic Thiem (AUT) 144,1

Während der in diesem Jahr radikal verkürzten Sandplatzsaison hat sich, nicht überraschend, wieder Nadal von der besten Seite gezeigt. Vor Diego Schwartzman und Novak Djokovic.

Hier die Return-Wertung auf Sandplatz 2020

Rang Spieler Return-Rating 1 Rafael Nadal (ESP) 197,7 2 Diego Schwartzman (ARG) 183,1 3 Novak Djokovic (SRB) 176,9 4 Corentin Moutet (FRA) 168,8 5 Federico Coria (ARG) 167,4 18 Dominic Thiem (AUT) 157,5 24 Alexander Zverev (GER) 155,8

Wenn es nur darum geht, wer die beste Quote bei der Verwertung von Breakbällen hat, sieht die Wertung einen Überraschungsgast vorne: Nick Kyrgios. Der Australier hat allerdings eine sehr, sehr kurze Saison 2020 gespielt, stand nach der Corona-Pause nicht mehr auf dem Court.

Hier die Wertung nach verwerteten Breakchancen (alle Beläge)