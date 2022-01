ATP: Die Hüfte! Kei Nishikori muss sich operieren lassen

Kei Nishikori muss sich einer Operation an der Hüfte unterziehen. Das gab der Japaner über die sozialen Medien bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2022, 15:17 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori muss sich operieren lassen

Das Hoffen und Harren hat für Kei Nishikori nicht nicht zum erhofften Erfolg geführt: Der japanische Superstar muss sich nun doch einem arthroskopischen Eingriff an der Hüfte unterziehen, wie er über die sozialen Medien verlautbarte. Es werde wohl sechs Monate lang dauern, bis er wieder mit dem Tennisspielen beginnen könne, so Nishikori.

Der 32-Jährige wird in der aktuellen Weltrangliste an Position 42 geführt, sein letztes Match bestritt Nishikori beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Dort unterlag er in Runde zwei Daniel Evans. Ein Antreten bei den Australian Open 2022 kam für den Routinier letztlich nie richtig in Frage.

Kei Nishikori hat im Laufe seiner Karriere zwölf Einzel-Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der letzte Triumph gelang ihm 2019 in Brisbane. Lediglich einmal stand Nishikori knapp vor einem Grand-Slam-Erfolg: 2014 unterlag er im Endspiel der US Open aber Marin Cilic in drei Sätzen.