ATP: Die (vielleicht) 10 spannendsten Herren-Matches 2023, Teil 1

Diese Partien auf der diesjährigen ATP-Tour haben einen ganz besonderen Eindruck bei uns hinterlassen. Heute präsentieren wir die Plätze zehn bis sechs. Vorhang auf für Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz & Co.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.12.2023, 08:14 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat in der abgelaufenen Saison einige großartige Partien auf den Court gelegt

Jaja, mit Top-10-Listen ist es immer so eine Sache. Der eine stimmt mit dem Großteil der Auswahl überein, der andere bemäkelt das Fehlen für ihn besonders wichtiger Highlights. Recht machen kann man es ohnehin nicht allen - und seien wir uns doch mal ehrlich: Wenn, aus welchen Gründen auch immer, die Freude über das digitale Durchblättern der Ranglisten-Positionen nicht den eigenen Erwartungen entspricht, ärgert es sich zumindest ganz großartig darüber.

In diesem Sinne, hier sind die unserer absolut subjektiven Meinung nach spannendsten Herren-Partien des soeben abgelaufenen Tennis-Jahres. Viel Spaß - oder eben auch nicht:

Platz 10: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic - Davis Cup Finals Malaga - Semifinale

Innerhalb der letzten beiden "echten" Saisonwochen hatten Jannik Sinner und Novak Djokovic insgesamt dreimal das Vergnügen. Einzig das Endspiel bei den ATP Finals in Turin war eine recht klare Angelegenheit für den Serben. Im zweiten Einzel des Davis-Cup-Semifinals in Malaga hatte der Italiener seine Lehren aus der für ihn bitteren Niederlage gezogen und kaufte dem 24-fachen-Grand-Slam-Champion mit Beharrlichkeit zum 6:2,-2:6,-7:5-Erfolg die Schneid ab. Tags darauf krönten sich die Azzurris zum zweiten Mal in der Geschichte zum Davis-Cup-Gewinner.

Platz 9: Andrey Rublev vs. Holger Rune - ATP Masters Monte Carlo - Endspiel

Endlich mal kein Grund für Andrey Rublev sich selbst mit dem Schläger zu maltretieren. Der Russe holte sich dieses Jahr seinen ersten vollen Erfolg bei einem ATP-Masters-1000-Event. Im Endspiel in Monte Carlo bekriegten sich der Mann aus Moskau und der eher selten kühl agierende Nordländer deutlich über drei Stunden in bester Sandplatztennis-Manier. Am Ende freute sich Rublev über den 5:7,-6:2,-7:5-Matcherfolg.

Platz 8: Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz - ATP Masters Miami - Semifinale

Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz, das könnte eine der imposantesten Rivalitäten der nächsten zehn oder 15 Jahre werden. Einen nicht nur kleinen Vorgeschmack gaben uns die beiden Jungspunde im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami. Alcaraz hatte zuvor das "fünfte Major-Event" in Indian Wells gewonnen, schmiss gegen den Südtiroler praktisch alles in die Waagschale, doch am Ende hatte Sinner meist die besseren Antworten. Die Highlights der Dreisatzpartie lohnen sich, ein echter Leckerbissen!

Platz 7: Francis Tiafoe vs. Jan-Lennard Struff - ATP World Tour Stuttgart - Finale

Jan-Lennard Struff hatte 2023 gleichzeitig seinen wohl besten Lauf als auch eine der ärgerlichsten Verletzungen seiner Karriere. Just vor Wimbledon musste "Struffi" wegen einer Hüftverletzung seine Saison unterbrechen. Davor zeigte er in Stuttgart allerdings noch Chip-and-charge-Tennis vom Feinsten - auch wenn der US-Amerikaner Frances Tiafoe im Endspiel der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung am Weissenhof dann doch zu oft die besseren Antworten hatte. Besonders der Tiebreak im Entscheidungssatz hatte es in sich.

Platz 6: Grigor Dimitrov vs. Alex de Minaur - ATP World Tour Rotterdam - Viertelfinale

Wer ein Herz für höchst athletische Leistungen hat, wird beim Viertelfinal-Kracher zwischen Grigor Dimitrov und Alex de Minaur beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Rotterdam einige - gottseidank harmlose - Palpitationen erleiden. Was die beiden Kontrahenten hier mit absoluter Hingabe auf den Center Court gezaubert haben, will man sich ein ums andere Mal auf der Zunge zergehen lassen. Bezeichnend war der Matchball der Partie, der einen unglaublich intensiven Entscheidungssatz abschloss.

Das war's zunächst mal mit Teil eins unserer Top-10-Liste. Dieses Wochenende zeigen wir Euch dann die Plätze fünf bis eins unserer Auswahl.