ATP: Diego Schwartzman vor Heimsieg in Cordoba

Diego Schwartzman steht im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Cordoba. Der Lokalmatador trifft im Finale am Sonntag auf Cristian Garin aus Chile.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.02.2020, 06:21 Uhr

© Getty Images Diego Schwartzman steht in Cordoba im Endspiel

Im vergangenen Herbst konnte Diego Schwartzman noch aus nächster Nähe beobachten, wie sein Kumpel Dominic Thiem in Wien das österreichische Double perfekt machte: Schwartzman bot im Finale der Erste Bank Open eine beherzte Leistung, wollte den Fans in der vollbesetzten Wiener Stadthalle aber dann doch nicht das Sportlerherz brechen. Obwohl die Zuschauer den Argentinier während seiner vorhergegangenen Matches ins Herz geschlossen hatten.

Im sonntäglichen Finale in Cordoba dürften die Sympathien nun aber zum Großteil in der Ecke des Argentiniers liegen. Schwartzman setzte sich im zweiten Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers gegen Laslo Djere mit 6:1, 1:6 und 6:2 durch, nachdem zuvor Cristian Garin gegen Andrej Martin mit 2:6, 6:2 und 6:2 erfolgreich geblieben war.

Der Chilene war erst mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen, ging dann an Position drei gesetzt ins Rennen. Dass Garin auf Sand fast immer zu den Titelanwärtern gehört, hat er im vergangenen Jahr in München gezeigt: Da schlug er auf dem Weg ins Finale Alexander Zverev und setzte sich schließlich auch noch gegen Matteo Berrettini durch.

