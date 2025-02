ATP Doha: Alcaraz und Djokovic auf Halbfinal-Crash-Kurs

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic könnten beim ATP-Tour-500-Turnier in Doha schon in der Vorschlussrunde aufeinander treffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 14:49 Uhr

© Getty Images Dieses Bild könnte es Doha schon (und nur) im Halbfinale geben

Das Viertelfinale des Australian Open könnte auch das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Doha werden. Denn Carlos Alcaraz, nach dem Rückzug von Jannik Sinner die Nummer eins des Turniers, und Novak Djokovic wurden in die obere Hälfte des 32er-Rasters gelost. In Melbourne hatte sich Djokovic bekanntlich in vier Sätzen behauptet, musste im Match danach gegen Alexander Zverev allerdings nach verlorenem ersten Satz aufgeben.

Die Erstrundengegner von Alcaraz und Djokovic sind in Doha 2025 durchaus prominent: Der Spanier muss gegen Marin Cilic ran, Djokovic eröffnet gegen Matteo Berrettini. Und möchte in Katar endlich seinen 100. Titel holen.

Struff gegen Griekspoor

Ganz unten im Tableau grüßt Alex de Minaur. Der Australier eröffnet gegen Roman Safiullin. Programmgemäßer Halbfinalgegner wäre Stefanos Tsitsipas. Der Grieche muss in Runde eins gegen Hamad Medjedovic ran. Letzterer ist ja aktuell noch in Marseille engagiert.

Aus deutscher Sicht ist Jan-Lennard Struff am Start. Der Warsteiner hat für die erste Runde Tallon Griekspoor zugelost bekommen. Der Niederländer hat die beiden bisherigen Partien für sich entscheiden können.

Hier das Einzel-Tableau in Doha