ATP Doha: Andy Murray feiert ersten Saisonsieg

Andy Murray hat am Dienstag seinen ersten Sieg im Kalenderjahr 2024 gefeiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.02.2024, 20:58 Uhr

© Getty Images Andy Murray durfte 2024 zum ersten Mal jubeln

Der Bann ist gebrochen: Andy Murray hat am Dienstag seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Nach vier aufeinanderfolgenden Niederlagen zu Beginn des Kalenderjahres 2024 gewann der dreifache Grand-Slam-Sieger in der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Doha gegen Alexandre Muller in zwei Sätzen.

Murray, der zuletzt immer wieder mit einem baldigen Karriereende in Verbindung gebracht wurde, benötigte für den Sieg gegen den französischen Qualifikanten etwas weniger als zwei Stunden Spielzeit. Im Achtelfinale trifft der 36-Jährige auf Jakub Mensik, der den an Position fünf gesetzten Alejandro Davidovich Fokina aus dem Turnier nahm.

Auch Monfils im Achtelfinale

Mit Gael Monfils durfte neben Murray ein weiterer Routinier über einen Auftakterfolg jubeln. Der 37-jährige Franzose siegte in Runde eins gegen Botic van de Zandschulp mit 6:1 und 7:6 (9). Für die deutschen Starter in Doha lief es hingegen überhaupt nicht nach Wunsch.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld in der Hauptstadt Katars von Andrey Rublev und Karen Khachanov. Beide verfügen in der ersten Runde ebenso wie Ugo Humbert und Alexander Bublik über ein Freilos.

Hier das Einzel-Tableau von Doha