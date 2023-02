ATP Doha: Daniil Medvedev stoppt Andy Murray im Finale

Daniil Medvedev hat das Finale des ATP-Tour-250-Turniers in Doha für sich entschieden. Medvedev besiegte Andy Murray mit 6:4 und 6:4. Für den Russen war es der 17. Titel seiner Karriere.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2023, 18:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev hat den Titel in Doha geholt

Vier große Kämpfe hat Andy Murray im Verlauf der Turnierwoche in Doha abgeliefert. Und gewonnen. Bei Daniil Medvedev war am Finalsamstag dann aber Schluss. Denn der Russe, der am vergangenen Sonntag in Rotterdam im Finale gegen Jannik Sinner seinen 16. Karriere-Titel holen konnte, schlug nun auch in Doha zu. Und gewann gegen Murray mit 6:4 und 6:4.

So einfach, wie das Ergebnis es vermuten ließe, hatte es Medvedev aber nicht. Zwar führte er in beiden Sätzen mit einem frühen Break, Murray kam aber in beiden Durchgängen zurück. Ärgerlich aus Sicht des Schotten: Beim Stand von 4:4 im zweiten Akt verspielte Murray eine 40:0-Führung, ließ den letztlich entscheidenden Aufschlagverlust zu.

Bei seinem ersten Matchball nach einer Spielzeit von 1:47 Stunden leistete sich Medvedev noch einen Doppelfehler. Die zweite Möglichkeit nutzte der US-Open-Champion von 2021 aber mit einem feinen Lob.

Hier das Einzel-Tableau in Doha