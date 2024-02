ATP Doha: Khachanov holt mit Sieg gegen Mensik sechsten Titel

Karen Khachanov hat das ATP-Tour-250-Turnier in Doha gewonnen. der Russe besiegte im Endspiel Youngster Jakub Mensik mit 7:6 (12) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 18:08 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov hat in Doha zugeschlagen

Karen Khachanov hat den Lauf von Jakub Mensik gestoppt. Der 18-jährige Tscheche hatte beim ATP-Tour-250-Event in Doha nacheinander Alejandro Davidovich Fokina, Andy Murray, Andrey Rublev und in der Vorschlussrunde auch noch Gael Monfils geschlagen. Und Mensik hatte im Endspiel sehr wohl seine Chancen, vor allem im Tiebreak des ersten Satzes. Den aber holte sich Khachanov mit 14:12. Ein frühes Break in Durchgang zwei stellte dann die Weichen auf Sieg für den an Position zwei gesetzten Russen.

Für Khachanov war es der sechste Einzel-Titel seiner Karriere. Den bislang letzten hatte er in Zhuhai im Herbst 2023 geholt. Der größte Erfolg datiert aus dem Jahr 2018, als Khachanov in Paris-Bercy nacheinander Dominic Thiem, Alexander Zverev und Novak Djokovic besiegen und das Championat beim größten reinen Indoor-1000er holen konnte.

Aber auch Jakub Mensik darf mit seiner Woche in Doha sehr zufrieden sein. Zumal der erst 18-Jährige in den ATP-Charts 29 Ränge gutmachen konnte, als Nummer 87 ab Montag erstmals als Mitglied der Top 100 geführt werden wird.

