ATP Doha: Roger Federer trifft bei Comeback auf Dan Evans

Roger Federer wird sein erstes Match nach über einjähriger Auszeit gegen den Briten Dan Evans bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2021, 15:05 Uhr

© Getty Images Roger Federer ließ sich das Match zwischen Dan Evans und Jeremy Chardy nicht entgehen

So kann sich Geschichte wiederholen: Als Roger Federer im Jahr 2017 auf die Tour zurückkehrte, traf der Schweizer in seinem ersten Match nach überstandener Verletzungpause beim Hopman Cup auf Dan Evans. Vier Jahre und zwei Knieoperationen später wagt der 20-fache Grand-Slam-Sieger beim ATP-250-Turnier in Doha erneut einen Comebackversuch. Und auch diesmal wird der Gegner Dan Evans heißen.

Während Federer in der Hauptstadt Katars zunächst ein Freilos genoss, sah sich der Brite in der ersten Runde mit Jeremy Chardy konfrontiert. Vor den Augen des langjährigen Weltranglistenersten gewann Evans Satz eins nach über einer Stunde Spielzeit mit 6:4, Durchgang zwei ging dann klar an den Franzosen. Im dritten Abschnitt erwischte der 30-jährige Engländer den besseren Start und vermochte das Match anschließend auch zu gewinnen.

Federer gegen Evans noch ohne Satzverlust

Durch den 6:4, 1:6 und 6:2-Erfolg erspielte sich Evans das vierte Match auf ATP-Ebene mit Federer. Bislang konnte der Weltranglisten-28. noch keinen Satz für sich entscheiden. Ob dem auch in den Trainingssätzen, die die beiden als Vorbereitung auf das Turnier in Doha gespielt hatten, so war, ist nicht überliefert.

Sollte Federer sich am Mittwoch durchsetzen, würde es auch im Viertelfinale noch gegen keinen gesetzten Spieler gehen. Der ursprünglich an Position acht gesetzte Borna Coric sagte seine Teilnahme verletzungsbedingt ab.

Hier das Einzel-Tableau in Doha