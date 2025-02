ATP Doha: Rublev und Draper nach Drei-Satz-Siegen im Finale

Andrey Rublev und Jack Draper bestreiten das Endspiel beim ATP-Tour-500er-Turnier in Doha. Während sich der Russe nach hartem Kampf gegen Felix Auger-Aliassime durchsetzte, bezwang der Brite Alcaraz-Bezwinger Jiri Lehecka.



von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 21.02.2025, 22:07 Uhr

© Getty Images Jack Draper spielt im Doha-Finale um seinen dritten Turniersieg

Rublev besiegte den Kanadier in einem engen Match mit 7:5, 4:6 und 7:6 (5) und stellte damit im Head-to-Head auf 6:1.

Während der Russe im ersten Satz zum 7:5 breakte, gelang dem Kanadier im zweiten Satz die frühe Vorentscheidung zum 3:1.

Auch zu Beginn des dritten Satzes war der Kanadier der aktivere Spieler und erspielte sich gleich im Auftaktgame eine Breakchance, die Rublev jedoch abwehren konnte. Der Russe, der augenscheinlich mit Magenproblemen zu kämpfen hatte und immer wieder den Platz verlassen musste, kam seinerseits im vierten Game zur ersten Breakchance, doch auch diese blieb ungenutzt. In der Folge ließen beide bei eigenem Aufschlag wenig anbrennen, ehe sich Rublev beim Stand von 6:5 doch noch einen Matchball bei Service von Auger-Aliassime erspielte. Der Russe verzog jedoch eine Vorhand knapp und es ging in den Tie-Break. In diesem bewies der Weltranglisten-Zehnte schließlich Nervenstärke und nutzte nach 2 Stunden und 46 Minuten seinen vierten Matchball. Für Rublev ist es bereits das dritte Finale in Doha - 2020 holte er auch den Titel.

Im zweiten Halbfinale des Tages setzte sich Jack Draper gegen Alcaraz-Bezwinger Jiri Lehecka mit 3:6, 7:6 (2) und 6:3 durch. Im ersten Durchgang reichte dem in Topform agierenden Tschechen ein Break zum 5:3 zur Vorentscheidung. Im zweiten Satz konnte sich zunächst Draper mit 3:1 in Führung bringen, Lehecka konterte jedoch prompt mit dem Re-Break. Im Tiebreak war der Brite dann der dominante Mann und sicherte sich verdient den Satzausgleich.

Mit starkem Tennis holte sich Draper gleich in der Anfangsphase des dritten Satzes insgesamt drei Breakchancen, konnte jedoch keine davon verwerten. Mit Hilfe eines Doppelfehlers des Tschechen klappte es später beim vierten Anlauf doch noch. Der Brite ging mit 4:3 in Führung, holte sich auch die beiden darauf folgenden Games und entschied das Duell der beiden 23-Jährigen schließlich mit 3:6, 7:6 (2) und 6:4 für sich.

Die Nummer 16 im ATP-Ranking spielt morgen gegen Rublev um seinen dritten Turniertitel nach den Erfolgen in Wien und Stuttgart im Vorjahr.

