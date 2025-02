ATP Doha: Verdascos Karriere endet an Djokovics Seite

Wer kann schon behaupten, das letzte Match seiner Karriere mit Novak Djokovic bestritten zu haben? Fernando Verdasco kann! Und darf sich nun offiziell Tennis-Pensionist nennen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 19:31 Uhr

© Getty Images Einst Gegner, in Doha Partner: Novak Djokovic und Fernando Verdasco

Die lange Karriere von Fernando Verdasco ist seit Mittwochabend offiziell vorbei. Der 41-Jährige verlor beim ATP-500-Turnier in Doha an der Seite von Novak Djokovic gegen die frischgebackenen Australian-Open-Sieger Harri Heliovaara und Henry Patten im Viertelfinale mit 5:7 und 4:6 und wird sich nun in die Tennis-Pension verabschieden.

Verdasco blickt auf eine große Karriere zurück. Unvergessen ist sein episches Halbfinalmatch bei den Australian Open 2009, als er dem späteren Sieger Rafael Nadal in fünf hochklassigen Sätzen unterlag. Im selben Jahr erreichte er mit Platz sieben sein Karrierehoch im Einzel.

Ähnlich erfolgreich agierte Verdasco im Doppel, 2013 gewann er mit seinem Landsmann David Marrero sogar die ATP Finals. Mit insgesamt acht Turniersiegen kann der Spanier im Paarlauf auch einen Titel mehr vorweisen als im Einzel.

Mit seinem Auftritt in Doha zog Verdasco nun auch offiziell einen Schlussstrich unter seine Karriere. Viel hatte der 41-Jährige in den vergangenen Jahren aber ohnehin nicht mehr gespielt, 2024 bestritt der Iberer kein einziges Match auf der Tour.

