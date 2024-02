ATP Doha: Youngster Mensik schockt Rublev und zieht in die Top 100 ein

Jakub Mensik, erst 18 Jahre alt, hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha den Turnierfavoriten Andrey Rublev aus dem Wettbewerb geworfen. Und wird damit erstmals unter die Top 100 einziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 18:09 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik wird ab kommenden Montag den Top 100 der Tenniswelt angehören

Was für eine Vorstellung von Jakub Mensik! Der 18-jährige Tscheche setzte sich im dritten Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Doha gegen Andery Rublev mit 6:4 und 7:6 (6) durch. In der Vorschlussrunde bekommt es der Teenager morgen in jedem Fall mit einem Franzosen zu tun: Mensik trifft nämlich auf den Sieger der Partie zwischen Ugo Humbert und Gael Monfils.

Mensik hat seinen Startplatz im Hauptfeld von Doha nur einer neuen Sonderregelung der ATP zu verdanken, die Spielern, die jünger als 20 Jahre und unter den besten 250 der Welt platziert sind, einen Slot bei einem 250er zugesteht. Warum er ausgerechnet Doha gewählt hat? Weil es dort für die Starter offenbar ein iPad als Begrüßungsgeschenk gibt, wie Mensik im Siegerinterview auf dem Court bereitwillig gestand.

In der unteren Hälfte steht das Halbfinale schon fest: Karen Khachanov musste gegen Emil Ruusuvuori nur drei Games spielen, dann gab der Finne auf. Und Alexei Popyrin setzte sich gegen Alexander Bublik überraschend deutlich mit 6:4 und 6:4 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Doha