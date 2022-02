ATP: Dominic Thiem - „Sicher, dass ich wieder mit alter Stärke zurückkomme“

Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, gab im Video-Interview auf ServusTV ein Update zu seiner Verletzung und zu seinen kurz- und mittelfristigen Plänen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2022, 14:14 Uhr

© GEPA pictures Im Video-Interview auf ServusTV stand Dominic Thiem Rede und Antwort

Dominic Thiem musste ja, wie wohl bereits allseits bekannt, sein für das ATP-Sandplatz-Event in Cordoba (Argentinien) geplantes Comeback noch einmal vertagen. Die langwierige Verletzung am Handgelenk sei zwar zur Gänze verheilt, bei der Vorbereitung in Südamerika ist jedoch ein weiteres Wehwehchen dazu gekommen. In der Sportsendung „Sport & Talk im Hangar 7“ auf Servus TV sprach die ehemalige Nummer drei des ATP-Rankings über die aktuelle Blessur und wie nun die nächsten Tage und Wochen aussehen könnten.

„Es ist ein Zerrung vom Band zwischen Zeige- und Mittelfinger. Es kann sein, dass es ein paar Tage dauert, es kann aber auch zwei Wochen dauern. Das Problem ist, wenn ich spiele, das es wieder stärker wird. Das heißt ich muss jetzt zwei, drei Tage mal nichts machen und dann schauen, wie es sich entwickelt“, so Thiem im Video-Chat aus Argentinien. Offen bleibt, ob der US-Open-Champion von 2020 bereits nächste Woche in Buenos Aires auf die Tour zurückkehren kann: „Derzeit kann ich gar nichts darüber sagen, aber nach drei, vier Tagen kann ich ein neues Update geben, wie es dann im Endeffekt weiter geht.“

Richtung Sommer hin wieder ganz der Alte

Der unglaubliche Australian-Open-Erfolg von Rafael Nadal gibt dem Lichtenwörther jedenfalls auch für seine Karriere neuen Mut: „Es ist definitiv eine Inspiration. Ich bin mir auch zu 100 Prozent sicher, dass ich wieder mit alter Stärke zurückkomme.“ Nadal habe aber auch gezeigt, dass ein Comeback nur Sinn mache, wenn man zu hundert Prozent bereit sei. Spieler wie der Spanier, Federer oder auch Djokovic spielen solche Turniere nur, wenn sie absolut bereit dafür seien. Diesen Gedanken trägt auch Österreichs Nummer eins in sich - deshalb auch die neuerliche Verschiebung seines heiß ersehnten Comebacks.

Die mittelfristigen Ziele Thiems sind bereits gesteckt: „Es wird sicher dauern, bis ich wieder im vollen Matchrhythmus drinnen bin, das wird sicher nicht beim ersten oder zweiten Turnier passieren. Das Primärziel ist zunächst, wieder so zu spielen, wie ich es schon mal getan habe, wie ich in den Top drei war, wie ich um die größten Titel mitgespielt habe, wie ich auf den Platz gegangen bin und gewusst habe, ich kann jeden schlagen. Das ist das Ziel. Dafür arbeite ich jeden Tag. Und wenn alles passt, wird das Richtung Sommer auch sicher so sein.“