ATP: Dominic Thiem startet in Buenos Aires und Rio de Janeiro

Dominic Thiem wird 2022 wieder die Südamerika-Tour mitnehmen. In Buenos Aires hat der Österreicher 2016 und 2018 gewonnen. In Rio de Janeiro war Thiem 2017 erfolgreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2021, 18:32 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bei seinem letzten Auftritt in Buenos Aires 2019

Die Pläne von Dominic Thiem für die ersten Monate 2022 werden konkreter. Wie die Veranstalter des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires in den sozialen Netzwerken bekannt gaben, wird der Österreicher im kommenden Februar in der argentinischen Hauptstadt nach seinem dritten Titel greifen. 2018 hat Thiem dort im Endspiel gegen Aljaz Bedene gewonnen, zwei Jahre davor gegen Nicolas Almagro. Im Tiebreak des dritten Satzes (wie auch schon im Halbfinale gegen Rafael Nadal).

Der Start ins Comeback soll nach wie vor beim ATP Cup in Sydney erfolgen, Thiem schloss bei einer Pressekonferenz vor ein paar Tagen auch nicht aus, in der Woche vor den Australian Open 2022 ein weiteres Turnier einzuschieben. Das erste Major der Saison beginnt am 17. Januar.

Thiem spielt auch in Rio de Janeiro

Die Wettkämpfe in Buenos Aires starten am 07. Februar, im Anschluss wird das ATP-Tour-500-Event in Rio de Janeiro ausgetragen. Auch dort wird Dominic Thiem in wenigen Wochen aufschlagen. Zumal er unter dem Zuckerhut 2017 ebenfalls schon den Titel geholt hat.

Der Einsatz beim Schaukampfturnier in Abu Dhabi kam dagegen noch zu früh. Dominic Thiem hätte dort am gestrigen Donnerstag gegen Andy Murray antreten sollen. Der US-Open-Sieger von 2020 zog es aber vor, noch ein paar weitere Tage in Dubai zu trainieren.