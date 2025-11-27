ATP: Doppel-Ass Joe Salisbury legt nach Angst-Attacken eine Pause ein

Der sechsfache Doppel-Majorsieger Joe Salisbury wird wohl frühestens im April wieder auf die Tour zurückkehren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 21:25 Uhr

© Getty Images Joe Salisbury (r.) mit Partner Neal Skupski

Salisbury berichtete gegenüber der BBC von Angststörungen, die ihn schon längere Zeit begleiten.

„Ich hatte Herzklopfen, das Gefühl, dass mein Herz in meinem ganzen Körper pocht“, sagte der 33-jährige Brite. "Man hat dabei das Gefühl, dass der Körper ein wenig zittert, fast so, als würde der ganze Körper ein wenig vibrieren.“

Er habe auch eine Therapie begonnen. Im Herbst hatte er einige Turnier ausgelassen und dabei den Entschluss gefasst, nun eine längere Pause einzulegen.

Zwar habe sein Tennis nicht unter seinen Probleme gelitten, diese ihn aber emotional und mental viel Kraft gekostet. Entsprechend habe ihm auch die Freude gefehlt auf dem Platz. “Ich habe mit nicht allzu vielen Leuten über meine Schwierigkeiten gesprochen – hauptsächlich mit meinem Team, Freunden und meiner Familie. Also nicht allzu vielen Leuten aus der Tenniswelt”, so Salisbury.

Viele Spieler sprächen über ihre Probleme auch deshalb nicht, weil sie nicht wollen, dass Gegner daraus Nutzen zögen. "Aber ehrlich gesagt macht es mir nichts aus, wenn die Leute davon wissen. Ich bin mir sicher, dass viele andere Menschen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, und ich glaube nicht, dass es mich irgendwie beeinträchtigen würde. Denn wenn überhaupt, hat es mich im letzten Jahr mental stärker gemacht als zuvor.“

Salisburys Auszeit hat auch Auswirkungen auf seine Partnerschaft mit Neal Skupski. Der wird vorerst mit Christian Harrison antreten. „Ich habe Neal gesagt, dass ich gerne wieder mit ihm spielen würde, wenn ich zurückkomme“, so Salisbury.

Salisbury und Skupski waren zuletzt im Finale der ATP Finals gestanden. Im Ranking ist der Brite aktuell auf Platz 10 notiert.

2022 hatte Salisbury erstmals die Spitzenposition in der Doppel-Weltrangliste erreicht.

