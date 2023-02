ATP Dubai: Bresnik-Schüler Shevchenko schrammt an Sensation vorbei

Alexander Shevchenko, Schützling von Coach Günter Bresnik, hat in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai eine Überraschung verpasst. Der Lucky Loser verlor gegen Hubert Hurkacz mit 6:3, 3:6 und 6:7 (7).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 22:03 Uhr

© Getty Images Alexander Shevchenko am Dienstag in Dubai

Sein Schützling sei noch nicht reif für eine so große Aufgabe wie das Match gegen Dominic Thiem. Das hatte Günter Bresnik im vergangenen Sommer vor der Erstrunden-Begegnung in Kitzbühel zwischen Alexander Shevchenko und dem US-Open-Champion 2020 sinngemäß erklärt. Und tatsächlich erwies sich Thiem vor einem vollen Haus bei den Generali Open als zu stark.

In Dubai hatten sich am heutigen Dienstag für das letzten Erstrunden-Match beim traditionsreichen ATP-Tour-500-Turnier nur noch wenige Fans gefunden, die bis um halb ein Uhr Früh die Partie zwischen Shevchenko und Hurkacz verfolgten. Aber diese Zuschauer kamen auf ihre Rechnung.

Denn Shevchenko wehrte sich gegen den an Position fünf gesetzten Hurkacz grandios, schaffte selbst dann noch einmal ein Comeback, als der Pole, am Sonntag noch Champion in Marseille, beim Stand von 5:4 auf den Einzug ins Achtelfinale servierte.

Im Tiebreak wehrte Shevchenko, der als Lucky Loser in das 32er-Raster gekommen war, dann noch einmal zwei Matchbälle ab. Musste sich aber dann doch mit 7:9 geschlafen geben.

