ATP Dubai: Dennis Novak scheitert in Runde eins, Struff am Montag

Dennis Novak ist beim ATP-500-Event von Dubai in der ersten Runde gescheitert. Der Niederösterreicher unterlag zum Auftakt Alexei Popyrin in zwei engen Sätzen. Jan-Lennard Struff hingegen wird erst am Montag ins Turnier einsteigen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.03.2021, 19:19 Uhr

Dennis Novak ist in Dubai in Runde eins gescheitert

Alexei Popyrin ist ein Name, der den österreichischen Tennisfans in recht schmerzlicher Erinnerung ist. Gegen den jungen Australier setzte es für Dominic Thiem beim Grand Slam in Down Under vor zwei Jahren ein jähes Ende für den Traum vom Grand-Slam-Titel. Im dritten Durchgang musste Thiem damals sichtlich angeschlagen aufgeben.

Nun hat der Australier erneut gegen einen Österreicher zugeschlagen. Popyrin besiegte am Sonntagabend Dennis Novak in der ersten Runde des ATP-500-Events von Dubai. Dabei war es eine Partie auf Messeres Schneide: Satz eins ging im Tiebreak an Popyrin, im zweiten Durchgang gelang dem 21-Jährigen ein spätes Break, welches die 6:7 (3) und 5:7-Niederlage Novaks besiegen sollte.

Thiem als Nummer eins

Als Nummer eins geht indes der zweite Österreicher im Hauptfeld von Dubai ins Rennen: Der Weltranglistenvierte Dominic Thiem. Die Nummer zwei der Setzliste ist Andrey Rublev, der aktuell zwanzig Siege in Serie auf ATP-500-Niveau feiern konnte. Roger Federer hingegen hat seinen Start beim Wüstenevent kurzfristig abgesagt.

Aus deutscher Sicht ist in Dubai lediglich Jan-Lennard Struff am Start. Der Warsteiner wird am morgigen Montag ins Turniergeschehen eingreifen, Struff trifft zum Auftakt auf Mikhail Kukushkin, welcher zuletzt Dominic Thiem über weite Strecken deren Aufeinandertreffens bei den Australian Open das Leben schwer machen konnte.