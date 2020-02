ATP Dubai: Djokovic klarer Favorit, Tsitsipas mit Stolpersteinen

Branchenprimus Novak Djokovic geht als klarer Favorit in das ATP-Tour-500-Turnier in Dubai. Auch, weil die Auslosung für den Mann aus Belgrad etwas freundlicher aussieht als jene seines von der Papierform her größten Konkurrenten Stefanos Tsitsipas.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.02.2020, 08:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist 2020 noch unbesiegt

Malek Jaziri war schon mit einem ganz bestimmten Gefühl zur Auslosung für das Tableau beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai gekommen: Er sei sich ganz sicher, dass er natürlich auf den Turnierfavoriten treffen würde. Et voila: Herr Jaziri ist hoffentlich direkt nach der Ziehung in das nächstgelegene Casino gegangen und hat dort mit seinen prophetischen Fähigkeiten das ganz große Geld gemacht. Dass ihm in sportlicher Hinsicht wohl erspart bleiben wird - denn natürlich geht der Weltranglisten-Erste Djokovic als haushoher Favorit in das Duell mit dem Tunesier.

Das ist bei Stefanos Tsitsipas schon anders: Der Grieche geht in Absenz des Titelverteidigers Roger Federer als Nummer zwei ins traditionelle Wüsten-Event, muss aber nach seinem heutigen Endspiel in Marseille gegen Félix Auger-Aliassime möglichst hurtig die Umstellung auf die Bedingungen in Dubai schaffen: Auf Tsitsipas wartet nämlich zum Auftakt Pablo Carreno Busta.

Tsitsipas mit schwieriger Auslosung

Und in den kommenden Runden würde es für den Vorjahresfinalisten aus Athen nicht einfacher werden: Wartet doch womöglich Hubert Hurkacz im zweiten Match, im Viertelfinale dann Roberto Bautista-Agut. Der allerdings mit Jan-Lennard Struff eine knifflige Eröffnungsaufgabe zugelost bekommen hat.

Philipp Kohlschreiber benötigt im Gegensatz zu Malek Jaziri keine hellseherischen Fähigkeiten, um ein Duell mit Novak Djokovic zu antizipieren. Vielmehr reicht dem deutschen Routinier, der eigentlich in der Qualifikation antreten sollte und dann doch noch ins Hauptfeld gerutscht ist, ein Erfolg gegen Mohammed Safwat in Runde eins, um sich mal wieder mit Djokovic messen zu dürfen.

Letzerer ist im laufenden Jahr noch unbesiegt - und kommt mit dem Rückenwind von sechs Matcherfolgen beim ATP Cup und sieben weiteren bei den Australian Open nach Dubai.

