ATP Dubai: Halbfinale! Djokovic auch für Hurkacz zu stark

Novak Djokovic ist in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai eingezogen. Das 6:3 und 7:5 gegen Hubert Hurkacz war der 15. Sieg des Weltranglisten-Ersten in dieser Saison.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 18:11 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht in Dubai im Halbfinale

Aktuell hat es den Eindruck, dass zwei Dinge zusammenkommen müssen, damit Novak Djokovic ein Match verlieren könnte: zum einen muss der Serbe selbst keinen guten Tag erwischen. So wie zum Auftakt in Dubai gegen Tomas Machac. Und der jeweilige Gegner muss a) über sich hinauswachsen (das hat Machac geschafft) und b) dieses Level auch bis zum Schluss durchhalten (daran ist der Tscheche gescheitert). Sebastian Korda war Anfang des Jahres in Adelaide knapp dran. Sonst niemand mehr.

Auch nicht Hubert Hurkacz im Viertelfinale von Dubai. Der hatte alle bisherigen Partien gegen Novak Djokovic verloren, und die jüngste Begegnung lieferte da keine Ausnahme. Weil Hurkacz zu viel riskieren musste, um eine kleine Chance zu haben. Und weil Novak Djokovic seinen Groove gefunden hat. Dabei hat es Hurkacz vor allem im zweiten Satz nicht verkehrt angestellt - alleine die Abwehr von vier Breakbällen beim Stand von 5:5 war aller Ehren wert. Aber selbst da hatte der geneigte Beobachter nie den Eindruck, dass Djokovic die Partie entgleiten könnte.

Rune letzter Bezwinger von Djokovic

Wer soll den Weltranglisten-Ersten, der die ersten 15 Matches der Saison gewonnen hat, also schlagen? Daniil Medvedev hätte das Potenzial, der Russe reitet gerade selbst eine imposante Siegesserie. Muss sich aber erst einmal gegen Borna Coric durchsetzen. Und ja: Unter normalen Umständen dürfte sich auch Alexander Zverev, der erst im Endspiel auf Djokovic treffen könnte, Chancen ausrechnen. Noch ist die deutsche Nummer eins aber nicht bei seiner Bestform angekommen.

Der letzte Spieler, der Djokovic in einem ernsthaften Tennismatch besiegen konnte, ist übrigens Holger Rune. Und in jenem Endspiel in Paris-Bercy im Herbst 2022 hatte Djokovic eben nicht seinen besten Tag erwischt. Und Rune die Sterne vom Himmel gespielt.

