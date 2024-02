ATP Dubai: Hurkacz serviert sich ins Viertelfinale

Der an drei gesetzte Hubert Hurkacz konnte sich mit zwei knappen Sätzen gegen Christopher O`Connell durchsetzten und steht nun im Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 20:23 Uhr

Dominanz im Aufschlagspiel und nur ein Break. Das fast das heutige Match des Weltranglistenachten Hurkacz im Wesentlichen zusammen. Am Ende konnte sich der Pole aber mit 7:6 (7:5) und 6:4 durchsetzten und trifft nun im Viertelfinale auf Ugo Humbert.

Beide Spieler brachten ihren Aufschlag konsequent durch, ohne dass sich nur eine Breakchance für den Gegner ergeben hätte. Da Hurkacz begann, musste der Australier kontinuierlich seinen Aufschlag durchbringen, um mit dem Polen auszugleichen. Dies gelang dem 29-jährigen Connell und es ging in den Tiebreak, wo wieder jeder Punkt des Aufschlägers gewonnen wurde, bis zum 5:4 für Hurkacz. Connell schlug auf, verlor den Punkt und ermöglichte dem Polen den ersten Satzball, der allerdings ungenutzt blieb. Den nächsten verwandelte Hurkacz aber und gewann so den Tiebreak mit 7:5.

Der zweite Satz fing genau so an, wie der erste geendet hatte, nur das diesmal Connell als Erster servieren durfte. Beim 3:3 ergab sich die erste Breakchance für den Polen, die er vorerst ungenutzt ließ. Nach einem vertanen Vorteil für den ungesetzten Australier verwandelte Hurkacz seine zweite Breakchance und ging mit 4:3 in Führung. Danach servierten beide Spieler ohne eine Chance des jeweiligen Returnspielers. Der Weltranglistenachte schlug bei 40:0 zum Sieg auf und verwandelte direkt den ersten Matchball.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai