ATP Dubai: Karatsev und Shapovalov erste Halbfinalisten

Australian-Open-Halbfinalist Aslan Karatev hat ebenso wie Denis Shapovalov die Vorschlussrunde beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2021, 16:44 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Aslan Karatsev gewinnt einfach weiter

Aslan Karatsev gewinnt einfach weiter: Der Russe, der beim ersten Major des Jahres in Melbourne als Qualifikant bis in das Halbfinale vorgestoßen war, macht nun auch beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai von sich reden. Karatesv gewann gegen den leicht favorisierten Jannik Sinner aus Italien mit 6:7 (5), 6:3 und 6:2 und wartet nun auf den Sieger der Begegnung zwischen Marton Fucsovics und Andrey Rublev. De Russe wird dabei versuchen, seine Siegesserie bei ATP-Tour-500-Turnieren auf 23 Matches in Folge zu erhöhen.

Als erster Spieler hatte Denis Shapovalov die Vorschlussrunde erreicht. Der Kanadier, in Dubai an Position drei gesetzt, gewann gegen Jeremy Chardy mit 7:5 und 6:4. Shapovalov spielt am Freitag entweder gegen Lloyd Harris oder Kei Nishikori. Harris hatte in Runde zwei Turnierfavorit Dominic Thiem in zwei Sätzen besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai