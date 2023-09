ATP: Erfolg im Doppel nur mit Erfahrung

Das Doppel steht stets im Schatten der Einzelkonkurrenzen. Besonders in der aktuellen Betrachtung fällt auf, dass Erfahrung Trumph ist beim Doppel auf der ATP Tour.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2023, 22:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Matthew Ebden und Rohan Bopanna verpassten in New York knapp den Titel.

Ein Blick auf das aktuelle ATP Ranking der Doppelkonkurrenz offenbart eine Besonderheit. In den Top10 befinden sich ausschließlich Spieler, die die 30 alterstechnisch breits überschritten haben. Jüngster Profi unter den besten zehn Doppelspezialisten ist der Brite Joe Salisbury mit 31 Jahren. Die aktuelle Nummer eins Austin Krajicek ist mit 33 Jahren der zweitjüngste Spieler in den Top10.

Der älteste Profi nicht nur unter den ersten Zehn, sondern direkt in den Top100 ist auf Platz sieben der Inder Rohan Bopanna. Stolze 43 Lebensjahre kann der US-Open-Finalist diesen jahres bereits vorweisen. Bereits seit 20 Jahren ist Bopanna auf der Tour aktiv und stand 2013 schon auf Platz drei der Doppelrangliste. Bis heute blieb ihm ein Grand-Slam-Titel verwehrt, was die Niederlage in New York an der Seite von Matthew Ebden auch nicht änderte. Der erste Spieler unter 30 isterst auf Platz 20 zu finden. Jan Zielinski ist 26 Jahre jung und kommt für einen Doppelspezialisten fast schon jugendlich daher.

Erler und Miedler senken Altersschnitt

Unter den 40 besten Doppelspielern sind aktuell lediglich fünf Spieler unter 30. Darunter auch das Duo Alexander Erler und Lucas Miedler aus Österreich. beide Spieler senken damit den Altersschnitt an der Weltspitze. Trotzdem ist die Botschaft klar: wer im Doppel ganz nach oben möchte, der muss viel Erfahrung sammeln. Und den richtigen Partner zur richtigen Zeit an der Seite haben. Sonst sieht jeder Spieler unabhängig vom Geburtsjahr schnell alt aus.