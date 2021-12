ATP: Erste Bank Open in Wien zu bestem 500er gewählt

Große Anerkennung für die Erste Bank Open! Das Tennis-Highlight in der Wiener Stadthalle, das in diesem Jahr mit dem Projekt „Tennis 2 Go" auf dem Gelände des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt einen zweiten Schauplatz erhalten hat, wurde zum besten ATP-500-Turnier 2021 gewählt.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 18.12.2021, 17:41 Uhr

© GEPA Pictures Finalist Frances Tiafoe und Turniersieger Alexander Zverev im Oktober 2021 in Wien

Es ist die erste Auszeichnung dieser Art, die der seit 1974 ausgetragene Tennis-Klassiker in Wien erhalten hat. Trotz der überaus schwierigen Rahmenbedingungen haben im vergangenen Oktober rund 60.000 Tennisfans die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle und bei „Tennis 2 Go“ besucht und da wie dort bei hochklassigen Spielen für eine großartige Atmosphäre gesorgt. Der Publikumszuspruch in Kombination mit der professionellen Betreuung der Tennisstars und den Vorzügen der Weltmetropole Wien haben den Ausschlag dafür gegeben, dass die Erste Bank Open zum ATP-500-Turnier des Jahres 2021 gekürt wurden. Den Titel konnte sich erstmals Alexander Zverev holen, der im Endspiel gegen Frances Tiafoe erfolgreich blieb.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die Erste Bank Open zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte zum ATP-500-Turnier des Jahres gewählt wurden. Das ist etwas ganz Besonderes, da diese Wahl von den Spielern vorgenommen wird", sagte Turnierdirektor Herwig Straka.

Indian Wells und Doha ebenfalls ausgezeichnet

„Es ist eine große Auszeichnung für das gesamte Team, das die Veranstaltung jedes Jahr mit großer Motivation vorbereitet und umsetzt. Wir arbeiten konsequent daran, die Erste Bank Open mit neuen Ideen und Innovationen – wie in diesem Jahr mit ,Tennis 2 Go‘ – ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern, um Spielern ein außergewöhnliches Turnier sowie den Fans Weltklasse-Tennis und Unterhaltung auf höchstem Niveau bieten zu können“, ergänzte Straka, der zudem für drei weitere Jahre als Repräsentant der europäischen Turniere in das „Board of Directors“ der ATP bestellt wurde.

In der Kategorie der ATP-Masters-1000-Turniere hat sich Indian Wells durchgesetzt (wie auch bei den Frauen), dort siegte im Herbst Cameron Norrie. Bei den ATP-Tour-250-Events trug Doha die Auszeichnung davon. Das Turnier in Katar hatte Nikoloz Basilashvili für sich entschieden.