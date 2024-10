ATP Erste Bank Open Wien: De Minaur zum ersten Mal im Halbfinale

Bei dem ATP-Tour-500er-Turnier in Wien sicherte sich Alex De Minaur mit einem 6:7 (2), 6:3 und 6:4-Sieg das letzte Halbfinalticket gegen den 19-jährigen Qualifikanten Jakub Mensik. Im morgigen Match um den Finaleinzug trifft der zweitgesetzte Australier auf Karen Khachanov.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 00:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Wie kann man das letzte Viertelfinale des Tages am besten beginnen? Genau, mit einem Ass. Das dachte sich auch der Youngster Jakub Mensik. Der 19-jährige Tscheche, der sich aus der Qualifikation bis ins Viertelfinale kämpfte, belohnte seinen Blitzstart auch direkt mit einer 1:0-Spielführung. Und bereits das erste Aufschlagspiel, welches über neun Minuten ging, ließ auf eine spannende Wiener Late Night Session schließen. Alex De Minaur überzeugte am Netz, sodass auch Mensik dem Australier applaudierte. Dafür bestach der junge Aufsteiger der Saison besonders mit seinem präzisen Aufschlag. Nach einer halben Stunde konnte Mensik mit 3:2 in Führung gehen. Beide Spieler erkämpften sich jeweils zwei Breakchancen, die aber auf beiden Seiten ungenutzt blieben. Es ging in den Satztiebreak, den Mensik mit einem überragenden 7:2 für sich entschied.

Hohes Tempo mit knappen Aufschlagspielen: Der zweite Satz verlief ähnlich wie der Erste, nur das diesen De Minaur gewinnen konnte. Mit seiner ersten Breakchance des zweiten Satzes sicherte sich der amtierende Acapulca-Champion das 3:2 und den letztendlichen Satzausgleich. Im körperlich sehr intensiven Finale der Abendsession, gelang dem Australier erneut das Break zum 3:2. Mensik versuchte alles. Von Stops bis Volleys bis den Ball an sein Tempolimit bringen. Der Zweitgesetzte packte zum Ende der Partie aber auch nochmal Weltklasse-Tennis aus und wehrte genug Versuche des Tschechen ab, um den entscheidenden Satz mit einem Ass und 6:4 abzuschließen.

Alex De Minaur nicht im Punktesammel-Fieber

Mit den Punkten aus dem Einzug ins Halbfinale werden De Minaurs Chancen immer größer, bei den ATP Finals dabei zu sein. Der beim ATP Race to Turin an neun platzierte Australier, blende die Punkte aber so gut es geht aus. “Ich sehe es so: Ich muss Matches gewinnen”, sagte De Minaur nach einem hart umkämpften Einzug unter die letzten Vier. “Alles andere wird sich von selbst regeln.”

Der 19-jährige Teenager, der sich mit den Top-10 misst

Für Mensik, der letztes Jahr noch ganz überwiegend bei Challenger-Turnieren und bei ITFs zu sehen war, wäre es das dritte saisonale Halbfinale auf der ATP-Tour und das erste ATP-Tour-500er-Halbfinale überhaupt gewesen.

Den morgigen Halbfinaltag am Wiener Center Court beginnen, werden die Lokalmatadoren Alexander Erler und Lucas Miedler um 13:00 Uhr, die in dem heutigen Viertelfinale einen souveränen Sieg verbuchen konnten. Es ist der erste Auftritt des österreichischen Doppels am Wiener Stadtpark. Das Duo war sonst am Heumarkt zu bewundern. Alexander Zverev-Bezwinger Lorenzo Musetti und Jack Draper leiten ca. 15:00 Uhr den Halbfinaltag der Einzelkonkurrenz ein. Karen Khachanov und De Minaur folgen im Anschluss der Partie.

Hier das Einzel-Tableau der Herren