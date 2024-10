ATP Erste Bank Open Wien: Kranker Monfils ist raus

Schade für die Wiener Fans! Gael Monfils muss krankheitsbedingt sein Achtelfinalmatch bei dem ATP-Tour-500-Turnier gegen Lorenzo Musetti absagen. Da der französische Altmeister seine Auftaktpartie im Tenniszelt am Heumarkt absolvierte, war der Finalist aus 2008 gar nicht am Stadtpark zu bewundern. Ebenfalls angeschlagen verlor Tommy Paul sein Erst-Runden-Match.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 18:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Pause für Lorenzo Musetti! Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Monfils ist der an sechsgesetzte Italiener automatisch eine Runde weiter und trifft im Viertelfinale entweder auf Turnierfavoriten Alexander Zverev oder Marcos Giron, die um ca. 18:15 Uhr ihr Match auf dem Center-Court beginnen werden.

Für Karen Khachanov geht der Siegeszug in Wien weiter

Nach seinem Titelgewinn bei dem ATP-Tour-250er-Turnier in Almaty hatte der Russe keinerlei Probleme gegen Qualifikant Seyboth Wild den Erst-Runden-Sieg zu verbuchen. Mit 6:2 und 6:4 sicherte sich der aktuell 24. der Welt sein Achtelfinalticket. Im Rennen um seinen dritten Titel der Saison trifft Khachanov auf Brandon Nakashima, der im rein US-amerikanischen Sechzehntelfinale Landsmann Tommy Paul besiegte.

Der 27-jährige Paul war ebenfalls mit einem Sieg in der Tasche nach Wien gereist. Erst letztes Wochenende schnappte sich der US-Amerikaner den Titel des ATP-Tour-250er-Turniers in Stockholm, wo er im Finale Dimitrov in zwei Sätzen besiegte. Mit der Frische aus der schwedischen Hauptstadt konnte Paul allerdings nicht in Wien aufschlagen. Der 27-jährige wirkte nicht fit, brachte nicht sein gewohntes Niveau auf den Platz und musste sich deshalb in der ersten Runde mit 4:6 und 4:6 vom Wiener Publikum verabschieden.

Hier das Einzel-Tableau der Herren