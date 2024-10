ATP Stockholm: Tommy Paul gewinnt Endspiel gegen Grigor Dimitrov

Tommy Paul hat das ATP 250er-Turnier in Stockholm gewonnen. Gegen Grigor Dimitrov siegte der US-Amerikaner 6:4, 6:3 und triumphiert nach 2021 zum zweiten Mal in der schwedischen Hauptstadt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 16:52 Uhr

© Getty Images Tommy Paul gewinnt in Stockholm einen weiteren ATP-Titel.

Tommy Paul erwischte gegen Grigor Dimitrov den besseren Start in das Endspiel von Stockholm. Schnell führte der 13. des ATP-Rankings mit 3:0. Bis zum 4:2 hielten dann beide Akteure ihre Aufschlagspiele, tauschten jedoch anschließend gleich doppelt die Breaks, was mathematisch für Tommy Paul keine Auswirkungen bedeutete und stattdessen die Satzführung bescherte.

In den zweiten Satz startete Grigor Dimitrov deutlich besser. Der Weltranglistenzehnte wehrte zunächst zwei Breakmöglichkeiten für Tommy Paul ab und stellte auf 2:2. Bis zum 4:3 für den US-Boy blieb alles in der Reihe, doch dann ging es schnell. Dimitrov gab sein Aufschlagspiel her und Paul servierte problemlos nach 86 Minuten Spielzeit zum Matchgewinn aus.

Tommy Paul mit insgesamt vierten ATP-Titel

Tommy Paul feiert in Stockholm seinen insgesamt vierten Titel auf der ATP Tour und triumphiert bereits zum zweiten Mal in der schwedischen Hauptstadt. 2021 durfte der Tennisprofi aus New Jersey seinen Premierentitel am selben Ort entgegennehmen. Gegen Denis Shapovalov setzte sich Paul vor drei jahren in drei Sätzen im Endspiel durch.

Grigor Dimitrov kassierte in Stockholm die dritte Finalpleite in Folge. nahc seinem Turniersieg in Brisbane zu Beginn des Jahres, unterlag der Bulgare in den Endspiel von Marseille (gegen Ugo Humbert) und Miami (gegen Jannik Sinner).

Hier das Einzel-Tableau in Stockholm.