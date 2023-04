ATP Estoril: Ruud kämpft sich erfolgreich in die Sandplatzsaison

Mit seinem Dreisatzerfolg gegen Lokalmatador Joao Sousa (ATP Nr. 147) zieht Casper Ruud (ATP Nr. 5) in Estoril ins Viertelfinale ein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.04.2023, 21:52 Uhr

© Getty Images Ruud erreicht auf Sand sein erstes Viertelfinale der Saison.

Einen innerlichen Saisonstart sehnte sich Casper Ruud vor seinem ersten Match in Estoril herbei. In der bisherigen Saison konnte der Norweger auf Hard-Court bislang nur zwei Achtelfinalteilnahmen auf seiner Habenseite verbuchen, die dem Anspruch des zweimaligen Grand Slam-Finalisten aus dem Vorjahr in keinster Weise genügen. Der 24-jährige begründete vor dem Turnier sein unbefriedigendes Abschneiden mit der mangelhaften Saisonvorbereitung aufgrund der Belastungen seiner Schaukampf-Tour durch Südamerika an der Seite von Rafael Nadal. Und wo sollte der Neustart besser gelingen als auf der roten Asche, wo sich Ruud acht seiner insgesamt neun Titel auf der ATP-Tour sichern konnte.

Auch seine bisherige 3:0-Bilanz auf der ATP-Tour gegen seinen portugiesischen Herausforderer sollte die ehemalige Nr. 2 der Welt positiv stimmen. Nach ausgeglichenem Beginn war es jedoch Wildcard-Starter Joao Sousa, der sich im fünften Spiel das erste Break sichern konnte und dieses zum Gewinn des Eröffnungssatzes transportieren konnte. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Satz konnte Ruud mit einer schnellen 3:0-Führung davonziehen und mit einem weiteren Break zum Abschluss den Satzausgleich herstellen. Damit war der Widerstand des 34-jährigen Sousa gebrochen und der Estoril-Champion aus dem Jahre 2018 musste sich nach 2:15 Stunden mit 6:4, 2:6, 2:6 beugen.

Im seinem ersten Viertelfinale der Saison trifft Ruud auf den an Nr. 5 gesetzten Titelverteidiger Sebastian Baez (ATP Nr. 32). Der 22-jährige überzeugte im rein-argentinischen Duell gegen Pedro Cachin von Beginn an und setzte sich nach 2:13 Stunden mit 6:4 und 7:6 (2) durch.

Cecchinato bezwingt Landsmann Fognini

Bei traumhaftem Wetter erwarteten die zahlreich erschienenen Zuschauer die nächste italienische Angelegenheit von Fabio Fognini (ATP Nr. 97) nach dessen Auftaktsieg gegen den Qualifikanten Alessandro Giannessi und sollten bei der Begegnung gegen Marco Cecchinato (ATP Nr. 96) ein wahres Fognini-Drama geboten bekommen. Zu Beginn des Matches startete der 35-jährige Fognini mit brillantem Tennis und zog schnell mit 4:0 davon. Nach einem Aufschlagverlust verletzte sich der ehemalige Monte Carlo-Sieger am rechten Bein, sicherte sich aber nach einer Behandlungspause trotzdem den ersten Satz. Im weiteren Verlauf des Matches, in dem die Schwere des Verletzungshandicaps von Fognini durch den Wechsel von Weltklassepunkten und leichten Fehlern schwer einzuschätzen war, steigerte sich der 30-jährige Cecchinato zusehends und übernahm die Kontrolle im Match. Bezeichnenderweise mit einem Doppelfehler, resultierend aus zwei Fußfehlern, besiegelte Fognini nach knapp zwei Stunden Spielzeit den 4:6, 6:3, 6:3-Erfolg für den ehemaligen French Open-Halbfinalisten. Nach seinem Auftakterfolg gegen den an Nr. 7 gesetzten Argentinier Diego Schwartzman feierte Cecchinato somit seinen zweiten Sieg gegen einen ehemaligen Top10-Spieler in Folge.

Oswald überrascht im Doppel

Ins Viertelfinale im Doppelwettbewerb einziehen konnte ÖTV-Spieler Philipp Oswald mit seinem niederländischen Partner Robin Haase. Das Duo bezwang die topgesetzte Paarung Andreas Mies/Hugo Nys (Deutschland/Monaco) nach ausgeglichenem ersten Satz mit 7:6 (4), 6:1. Ausgeschieden ist hingegen Samuel Weissborn an der Seite des Monegassen Romain Arneodo, die dem portugiesischen Doppel Nuno Borges/Francisco Cabral in zwei Sätzen unterlegen waren.

Thiem und Rodionov morgen im Einsatz

Morgen geht es in Estoril weiter mit den restlichen Achtelfinals im Einzel. Mit großer Spannung werden die Begegnungen der verbliebenen Österreicher Dominic Thiem gegen US-Youngster Ben Shelton und Jurij Rodionov gegen den ehemaligen Generali Open-Champion Miomir Kecmanovic aus Serbien erwartet.