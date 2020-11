ATP Finals 2020 Auslosung: Thiem mit Nadal, Zverev mit Djokovic in einer Gruppe

Die Auslosung für die am Sonntag, 15. November 2020, beginnenden ATP Finals hat Dominic Thiem und Alexander Zverev in verschiedene Gruppen gebracht. Thiem wird sich mit Nadal, Rublev und Tsitsipas messen; Zverev bekommt es mit Djokovic, Medvedev und Schwartzman zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.11.2020, 18:08 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Dominic Thiem in London 2019

Die Auslosung wurde über den britischen Radiosender BBC 5 bekannt gegeben, unter Beteiligung von Stan Smith, dem ersten Sieger der ATP Finals, und Gerry Armstrong, dem legendären Supervisor der ATP.

Gelost wurde aus vier Zweier-Pärchen: So konnte Djokovic nicht mit Nadal, Thiem nicht mit Medvedev, Tsitsipas nicht mit Zverev und Rublev nicht mit Schwartzman in einer Gruppe landen. Aus jeder der beiden Gruppen "Tokio 1970" und "London 2020" steigen die beiden besten Spieler auf und bestreiten kreuzweise die Halbfinal-Matches.

Zunächst kam Medvedev in die Gruppe mit Djokovic, Thiem dementsprechend zu Nadal. Zverev war der nächste, er hat gegen Medvedev erst am vergangenen Sonntag in Paris-Bercy das Finale verloren. Also musste Tsitsipas zu Thiem und Nadal. Schwartzman komplettiert schließlich die "Tokio 1970" Gruppe, Andrey Rublev die "London 2020" Gruppe.

Thiem hat Nadal zu Beginn des Jahres in Australien im Viertelfinale besiegt. Gegen Tsitsipas ging 2019 das Endspiel in London verloren. Gegen den Debütanten Rublev steht die Bilanz bei 2:2.

Zverev hat in London gegen Djokovic schon gewonnen, 2018 im Endspiel. Gegen Medvedev konnte sich die deutsche Nummer eins im vergangenen Jahr bei den Finals ebenfalls durchsetzen. Gegen Schwartzman hat Zverev zuletzt in Köln klar gewonnen.

Zu sehen sind die Matches in Deutschland und Österreich ab Sonntag, 13 Uhr, bei Sky und im Livestream bei SkyGo und TennisTV.com.

Hier die beiden Gruppen

Gruppe Tokio 1970 Gruppe London 2020 Novak Djokovic Rafael Nadal Daniil Medvedev Dominic Thiem Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas Diego Schwartzman Andrey Rublev