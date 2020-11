ATP Finals 2020: Dominic Thiem nach Sieg gegen Tsitsipas - „Drei Minuten frische Luft, keine Sonne“

Dominic Thiem hat nach seinem Auftakterfolg gegen Stefanos Tsitsipas bei den ATP Finals 2020 zufrieden Bilanz gezogen. Trotz der schwierigen Umstände ist der US-Open-Champion froh, seinem Beruf nachgehen zu können.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.11.2020, 19:29 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem ist erfolgreich in die ATP Finals 2020 gestartet

Es geht recht hurtig zu bei den ATP Finals 2020, nicht nur was die Spieloberfläche anbelangt. Diese hatte Dominic Thiem nach seinem Auftakterfolg gegen Stefanos Tsitsipas in Sachen Schnelligkeit fast auf gleiche Höhe mit einem Rasenplatz gehoben. Weshalb sich der Slice-Aufschlag nach außen auch als Stilmittel besonders eigne. Thiem hat damit im fünften Spiel des dritten Satzes gegen Tsitsipas beste Erfahrungen gemacht, sich aus kritischen Situationen befreit. Dass dem Griechen im Laufe der Partie genau dieses Service ein wenig abhanden gekommen ist, mag nur ein kleiner Mosaikstein zur gelungenen Final-Revanche Thiems gewesen sein.

Eilig hatten es die Spieler auch nach dem Match: Stefanos Tsitispas hatte bereits im virtuellen Pressesaal teilgenommen, da war Thiem noch mit dem Einpacken seiner Sachen beschäftigt. Ein gesamtes Match an einem Punkt festzumachen, wäre fahrlässig, aber der Punkt bei 5:6 aus Sicht von Tsitsipas im Tiebreak des ersten Satzes war mindestens erinnerungswürdig. Thiem konnte einen Ball seines Gegners gerade noch über das Netz bringen, der Ausgleich von Tsitsipas war reine Formsache. Dachte man. Tsitsipas spielte Thiem den Ball in den Schläger, verlor den Ballwechsel und den Satz.

Thiem gegen Sieger zwischen Rublev und Nadal

Dominic Thiem, ansonsten eine wandelnde Enzyklopädie in Sachen Spielverläufe, konnte sich an die Schlagabfolge nicht mehr genau erinnern. Nur an die Konsequenz. Und die sei eben der Gewinn von Satz eins gewesen. Noch ist für Thiem nicht viel gewonnen (außer ein ordentlicher Batzen Preisgeld und 200 Punkte für die ATP-Weltrangliste), genauso wenig ist alles für Tsitsipas verloren. 2019 war Roger Federer gegen Thiem zum Auftakt ohne Chance, schaffte mit Erfolgen gegen Matteo Berrettini und Novak Djokovic doch noch den Einzug ins Halbfinale.

Thiem spielt am Dienstag gegen den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und Andrey Rublev, so will es das Procedere der ATP Finals. Vor Jahresfrist hat das ganz gut funktioniert für die österreichische Nummer eins: Nach dem Sieg gegen Federer folgte der epische Triumph gegen Novak Djokovic und damit der vorzeitige Einzug in das Halbfinale.

Tsitsipas am Ende fehlerhaft

Bezogen auf das Match gegen Tsitsipas betonte Thiem, dass das Niveau des letztjährigen Endspiels höher gewesen sei. Da hätten sie beide auf der Höhe ihrer Kunst agiert - fast die gesamte Partie lang. Im Auftaktmatch der Finals 2020 wechselten sich unerzwungene Fehler und stark gespielte Punkte ab. Auch der Matchball wird nur aufgrund seiner Signifikanz für den weiteren Turnierverlauf in Erinnerung bleiben.

Fit ist Thiem jedenfalls: Die Partie sei erst die 30. des Jahres gewesen, mit so wenigen ist er noch nie nach London gekommen. Anstrengend sei es dennoch, gerade in tollen Städten wie in New York oder eben jetzt in der britischen Hauptstadt. Drei Minuten frische Luft pro Tag, das ist das Maximum, das er bekomme, so Thiem weiter. Und keine Sonne. Was aber nicht heißt, dass sich der US-Open-Champion seiner privilegierten Situation nicht bewusst sei. Es sei großartig, dass das Event stattfinde.