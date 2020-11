ATP Finals 2020: Dominic Thiem, Rafael Nadal und eine Ode an den Tennissport

Dominic Thiem und Rafael Nadal lieferten sich bei den ATP Finals 2020 in der Gruppenphase ein atemberaubendes Match - und zeigten abermals, was der Tennissport alles zu bieten hat.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 20:58 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Rafael Nadal lieferten sich einen sensationellen Fight

Allzu viel Tennis gab es im Jahr 2020 aus bekannten Gründen nicht zu sehen. Seit Mitte August hat die ATP-Tour nach fast sechsmonatiger Pause den Spielbetrieb aber wieder aufgenommen, aus österreichischer Sicht gab es bei den US Open durch den Turniersieg Dominic Thiems nach wenigen Wochen dann bereits auch wieder richtig Grund zur Freude.

Das, was die zahlreichen Tennisfans vor den Fernsehgeräten am Dienstagnachmittag in der Londoner O2-Arena geboten bekamen, übertraf aus rein spielerischer Sicht das in New York Gezeigte aber noch einmal um Längen. "Ich denke, dass ich heute auf einem höheren Level als bei den US Open gespielt habe. Es war vielleicht mein bestes Match seit dem Restart", meinte auch Thiem.

Thiem: "Eines der besten Matches"

Diese Aussage des Lichtenwörthers, sie kam nicht von ungefähr: Er und Rafael Nadal spielten durchwegs fantastisches Tennis, ein sensationeller Punkt jagte den nächsten. Da war es schon fast schade, dass der Österreicher einen dritten Satz dieses Tennisspektakels zu verhindern wusste.

7:6 (7) und 7:6 (4) hieß es nach 2:25 Stunden Spielzeit aus Thiems Sicht. "Es war definitiv eines der besten Matches meiner Karriere. Ich denke, dass es knapp an das zweite Gruppenspiel von vor einem Jahr gegen "Nole" rankam", meinte Thiem. Vor exakt zwölf Monaten hatte der Österreicher Novak Djokovic bei den ATP Finals besiegt - mit zwei Unterschieden zum Match gegen Nadal: Die Partie gegen den Serben wurde in einem dritten Satz entschieden - und das auch noch vor Zuschauern.

Eines steht fest: Hätten die beiden Protagonisten am Dienstag vor Fans gespielt, es wäre die Hölle los gewesen. Spätestens dann, als Nadal im zweiten Satz auf unwiderstehliche Art und Weise drei Matchbälle seines Kontrahenten zunichte machte und auch dank eines Tweeners auf 5:5 stellte.

Ein Moment, an dem wohl viele Spieler zerbrochen wären. Nicht so Thiem. "Das war ehrlicherweise überhaupt kein Problem. Ich war natürlich ein bisschen nervös, weil ich die Chance hatte, das Match zu gewinnen. Er hat aber drei herausragende Punkte gespielt. Ich habe die Matchbälle nicht vergeben, sondern er hat sie abgewehrt. Ich konnte also nichts machen", erklärte der 27-Jährige.

Thiem orientiert sich an Djokovic

So ging es wenig später erneut in einen Tiebreak, den Thiem wie auch schon die vier vorangegangenen gegen Nadal für sich entschied. "Ich würde nicht überwerten, dass ich die letzten fünf Tiebreaks gegen ihn gewonnen habe. Es werden sicher auch wieder welche kommen, die ich verlieren werde. Da war auch eine große Portion Glück dabei", bezog sich Thiem vor allem auf den ersten Durchgang, in dem er einen 2:5-Rückstand wettmachte und anschließend zwei Satzbälle abwehrte.

Ganz von ungefähr kommt die Stärke in engen Situationen aber nicht. Er habe sich an Novak Djokovic ein Beispiel genommen und wolle insbesondere in Tiebreaks keine einfachen Fehler mehr machen, so Thiem. "Seitdem ich diese Einstellung habe und mich extra darauf konzentriere, habe ich auch eine gute Bilanz", spielte der Weltranglistendritte auf seine 10:1-Statistik in Kurzentscheidungen gegen Top-Ten-Spieler in diesem Jahr an.

Nadal trotz Niederlage zuversichtlich

Die Hälfte dieser "Tiebreak-Niederlagen" musste Nadal einstecken. Der Spanier wollte dieser Statistik allerdings nicht allzu viel Wert beimessen: "Ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Ich finde keinen Grund dafür. Ich habe ein paar Bälle im Tiebreak verschlagen, als ich den Vorteil hatte. Aber ich habe alle Dinge gut gemacht in diesem Match."

Für den 20-fachen Grand-Slam-Sieger geht es am Donnerstag gegen Stefanos Tsitsipas bereits ums sportliche Überleben bei den ATP Finals. Doch nach der Leistung gegen Thiem ist Nadal optimistisch, den Aufstieg zu schaffen: "Wenn ich so spiele, bin ich zuversichtlich, dass ich bei diesem Turnier meine Möglichkeiten haben werde."

Die Chance, ein sehr gutes Event zu spielen, sei jetzt höher als noch vor fünf Tagen, erklärte Nadal: "Ich bin jetzt viel zufriedener mit meinem Level und habe die Chance, weiterzumachen." Eventuell ja sogar so lange, bis am kommenden Sonntag ein Rematch mit Dominic Thiem auf dem Programm steht. Es wäre Balsam für die Corona-geschundene Seele der Fans - und wohl eine weitere Ode an den Tennissport.