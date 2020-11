ATP Finals 2020: Jürgen Melzer in London dabei!

Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin haben die Qualifikation für das ATP-Finale in London geschafft. Die beiden Veteranen zogen in Sofia ins Doppel-Finale ein und haben damit ihren Fixplatz für London sicher.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 13:50 Uhr

© GEPA Pictures Jürgen Melzer ist bei den ATP Finals 2020 dabei

Der Druck war groß, der auf Melzer und Roger-Vasselin gelastet hatte. Denn die direkten Konkurrenten um einen Spot in London, Jamie Murray und Neal Skupski, hatten schon am Donnerstag das Endspiel in Sofia erreicht. Somit mussten sich auch Melzer und sein französischer Partner ins Finale spielen. Was it dem 7:5 und 6:4 gegen Tomislav Brkic und Marin Cilic nach einer Spielzeit von 81 Minuten auch gelang.

In London werden Melzer/Roger-Vasselin zu folgenden Paaren stoßen: Kevin Krawietz und Andreas Mies, Lukasz Kubot und Marcelo Melo, Mate Pavic und Bruno Soares, Joe Salisbury und Rajeev Ram, John Peers und Michael Venus, Wesley Koolhof und Nikola Mektic sowie Marcel Granollers und Horacio Zeballos.

Davor geht es für Melzer am morgigen Samstag aber noch um den Turniersieg in Sofia. Für Melzer wäre es der 18. Titel seiner Karriere, zuletzt war er mit Roger-Vasselin in St. Petersburg erfolgreich.