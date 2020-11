ATP Finals 2020 live: Daniil Medvedev vs. Diego Schwartzman im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft im letzten Gruppenspiel der ATP Finals 2020 auf den Argentinier Diego Schwartzman. Das Spiel könnt ihr live im TV und im Stream bei Sky und hier im Matchtracker verfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2020, 12:47 Uhr

Daniil Medvedev trifft am Freitagabend bei den ATP Finals auf Diego Schwartzman

Auch in der Gruppe "Tokio 1970" zeigt das Round-Robin-System, welches bei den ATP Finals zum Einsatz kommt, seine Vor- und Nachteile. Während es wie bei Match Tsitsipas gegen Nadal auch beim Duell zwischen Zverev und Djokovic um nichts Geringeres als um einen Platz in der Runde der letzten Vier beim Saisonfinale ging, sieht die Sache in der heutigen Abendpartie schon anders aus. Im Duell zwischen Daniil Medvedev und Diego Schwartzman geht es nämlich zumindest in Sachen Platzierung um recht wenig.

Medvedev ist der erste Gruppenplatz nämlich nicht mehr zu nehmen, Schwartzman wird auch im Falle eines Sieges Vierter bleiben. Dafür hebt die ATP die Motivation für dieses Gruppenspiel mit satten 200 Punkten und gut 150.000 Euro Preisgeld, die am Freitagabend zur Disposition stehen. Selbst wenn die Motivation beim Russen nicht bis zum Anschlag gefüllt sein wird, geht dieser als Favorit ins Rennen. Alle vier bisherigen Duellen gingen an Medvedev, zuletzt siegte dieser in Paris-Bercy in zwei äußerst deutlichen Sätzen.

Medvedev vs. Schwartzman - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Daniil Medvedev und Diego Schwartzman ist für 21:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und im Stream bei Sky angeboten. Außerdem könnt ihr das Gruppenspiel hier im Matchtracker mitverfolgen.