ATP Finals 2020 live: Dominic Thiem vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft bei den ATP Finals 2020 in seinem dritten Gruppenspiel auf Andrey Rublev. Das Match könnt ihr ab 15 Uhr im TV auf Sky, im Livestream auf Sky Go sowie im Ticker bei uns verfolgen!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2020, 00:05 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem steht in London bereits als Gruppensieger fest

Nach seinen beiden Siegen gegen Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal steht Dominic Thiem bereits als Sieger der Gruppe London 2020 fest. Auch für seinen Gegner Andrey Rublev wird es im letzten Gruppenspiel nicht mehr um allzu viel gehen, der Russe ist nach zwei Niederlagen zu Beginn bereits ausgeschieden.

Dennoch werden beide Spieler erneut um 200 Punkte für die Weltrangliste spielen, zudem will sich Thiem für die Viertelfinalniederlage bei seinem Heimturnier in Wien revanchieren und im Head to Head gegen den 23-Jährigen auf 3:2 stellen.

Wo wird Thiem vs. Rublev übertragen?

Das Spiel zwischen Dominic Thiem und Andrey Rublev ist für 15 Uhr angesetzt. Im TV und Livestream seid ihr bei Sky und Sky Go dabei, im Liveticker bei uns!