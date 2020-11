ATP Finals 2020 live: Dominic Thiem vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft zum Auftakt der ATP Finals 2020 in der Londoner O2 Arena auf Stefanos Tsitsipas. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Live-Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2020, 17:03 Uhr

© GEPA Pictures Bereit für die Wiederauflage des Endspiels von 2019

Das Endspiel des Jahres 2019 ist auch gleichzeitig die Eröffnungspartie 2020: Dominic Thiem kann also Revanche nehmen an Stefanos Tsitsipas, gegen den er sein letztes Match der vergangenen Saison im Tiebreak des dritten Satzes verloren hat. In London, in der damals allerdings noch mit Zuschauern gefüllten O2 Arena. Diese Begegnung war übrigens auch die siebte und bis dato letzte zwischen Thiem und Tsitsipas.

Über die aktuelle Verfassung der beiden Spieler, die in Wien leicht angeschlagen waren, lässt sich sagen: Alles fit. So zumindest der Tenor am Freitag im Rahmen des Media Days. Thiem hat nach den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle kein Match mehr bestritten, Tsitsipas war in Paris-Bercy schon im ersten Match gegen Ugo Humbert knapp unterlegen.

Thiem vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und SkyGo.