ATP Finals 2020: Tsitsipas schlägt Rublev, Thiem damit im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas hat bei den ATP Finals in London seine Chance auf einen Platz im Halbfinale gewahrt. Der Grieche besiegte Andrey Rublev mit 6:1, 4:6 und 7:6 (6). Damit steht Dominic Thiem bereits sicher im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 23:15 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas am Dienstag in London

Der erste Satz war nicht einmal 20 Minuten alt - und schon wieder Geschichte. Denn Stefanos Tsitsipas ließ Andrey Rublev überhaupt keine Chance, gewann locker mit 6:1. Danach allerdings fing sich der Russe, vor allem mit dem Aufschlag, mit dem er auch die brenzligen Situationen in Durchgang zwei bewältigte. Rublev nutzte ein schwaches Game von Tsitsipas zum Satzausgleich.

Auch im dritten Satz war es zunächst Tsitsipas, der sich im dritten Duell mit Rublev innerhalb weniger Wochen die besseren Chancen erarbeitet. Daraus aber kein Kapital schlagen konnte - weil Rublevs Service in den kritischen Phasen eine Bank blieb. Beim Stand von 6:5 für Rublev musste Tsitispas ein 0:30 aufholen, der Grieche tat dies mit vier guten Aufschlägen in Folge.

Rublev vergibt Matchball mit Doppelfehler

Tsitsipas führte schnell mit 2.0, Rublev glich druckvoll aus. Wieder legte der Titelverteidiger vor, bei 4:2 wurden die Seiten gewechselt. Rublev allerdings gab sich nicht geschlagen, kam von 2:5 auf 5:5 zurück. Und holte sich nach einer fantastischen Rallye und dem zweiten Minibreak in Folge den ersten Matchball. Da aber zeigte Rublev Nerven - und leistete sich einen Doppelfehler. Tsitsipas ließ sich nicht nun zweimal bitten, gewann die letzten beiden Punkte des Matches.

Im ersten Einzelmatch des Tages hatte sich Dominic Thiem in einem hochklassigen Schlagabtausch gegen Rafael Nadal mit 7:6 (7) und 7:6 (3) behauptet. Der Österreicher hat nach dem Sieg von Tsitsipas seinen Platz in der Vorschlussrunde am Samstag bereits sicher. Tsitsipas selbst muss die Partie gegen Nadal gewinnen.