ATP Finals 2021 JETZT LIVE: Jannik Sinner gegen Hubert Hurkacz

Jannik Sinner, der kurzfristig anstelle des verletzten Matteo Berrettini eingesprungen ist, bekommt es ab 21:00 Uhr bei den Nitto-ATP-Finals mit Hubert Hurkacz zu tun. Das Match wird live im TV und Stream bei Sky angeboten, hier findet ihr den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2021, 21:02 Uhr

Jannik Sinner trifft auf Hubert Hurkacz

Es hatte sich bereits abgezeichnet. Zwar war Matteo Berrettini am Dienstagnachmittag in Turin auf einem Trainingsplatz gesichtet worden, für einen Auftritt auf Match-Niveau reichte es für den Römer nach dessen Verletzung im ersten Gruppenspiel gegen Alexander Zverev jedoch nicht. Für Berrettini springt nun Landsmann Jannik Sinner ein, der einen Fixplatz beim Saisonfinale selbst nur hauchdünn verpasst hatte.

So kommt es im zweiten Gruppenspiel für Hubert Hurkacz also zu einem Duell mit einem guten Freund, Sinner und der Pole verstehen sich auch abseits des Courts blendend. Und sind es seit dieser Saison zudem gewohnt, sich trotz aller Freundschaft in großen Matches konkurrierend gegenüberzustehen. Zuletzt und erstmals war dies beim Finale des ATP-Masters-1000-Events von Miami der Fall, als Hurkacz die Oberhand behielt.

Sinner vs. Hurkacz - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Jannik Sinner und Hubert Hurkacz ist für 21:00 Uhr angesetzt.