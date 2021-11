ATP Finals 2021 live: Novak Djokovic vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Casper Ruud fordert im ersten Match der Gruppe A bei den ATP Finals in Turin die Nummer eins der Welt Novak Djokovic. Die Partie gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker,.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 06:29 Uhr

© Getty Images Casper Ruud möchet Novak Djokovic fordern

Der große Favorit gegen einen der beiden Rookies im Feld: Das ist das Aufeinandertreffen von Novak Djokovic gegen Casper Ruud. Das es bislang auf der ATP-Tour erst einmal gegeben hat. 2020 gewann Djokovic im Halbfinale von Rom, damals im September unmittelbar nach den US Open.

Die ATP Finals in Turin mit Zverev, Djokovic und Co. könnt ihr mit Sky Ticket live streamen. Täglich ab 13 Uhr!

Djokovic kommt in herausragender Form nach Turin, vor etwas mehr als einer Woche gewann der Branchenprimus das letzte ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy mit einem Sieg im Endspiel gegen Daniil Medvedev. Ruud hat all seine fünf Turniersiege 2021 auf Asche gefeiert, der Norweger kommt aber auch auf Hartplatz immer besser in Schwung.

Djokovic vs. Ruud - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Casper Ruud gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Das zweite Match der Gruppe A bestreiten ab 21 Uhr Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev.