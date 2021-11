ATP Finals 2021: Novak Djokovic nach Sieg über Andrey Rublev im Halbfinale

Novak Djokovic hat auch sein zweites Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin souverän gewonnen. Der Turnierfavorit schlug Andrey Rublev mit 6:3 und 6:2 und steht damit schon im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2021, 15:26 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic nähert sich in Turin seiner Höchstform

An seinen allerersten Aufschlagspielen muss Novak Djokovic noch arbeiten, denn wie schon gegen Casper Ruud musste der Weltranglisten-Erste gleich sein erstes Service-Game abgeben. Blickte danach aber nicht mehr zurück. Und ließ Rublev beim 6:3 und 6:2 im Premieren-Match der beiden keine Chance. Damit erreichte der beste Spieler der Welt das Halbfinale, das am Samstag ausgetragen wird. In der anderen Gruppe hat sich Daniil Medvedev bereits für die Vorschlussrunde qualifiziert.

Im zweiten Match der Gruppe wird am Abend Casper Ruud gegen Cameron Norrie spielen. Der Brite sprang für den verletzten Stefanos Tsitsipas ein.