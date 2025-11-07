ATP Finals 2025: Alle Infos, Auslosung, TV, Preisgeld

Am Sonntag, 09.11.2025, beginnen in Turin die ATP Finals. Hier findet Ihr alle Infos zu Auslosung, Favoriten, Preisgeld, etc..

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.11.2025, 12:07 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Taylor Fritz im vergangenen Jahr in Turin

Wer ist bei den ATP Finals 2025 dabei?

Fix qualifiziert sind schon länger Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Ben Shelton und Alex de Minaur. Der letzten Platz ist bis zum Ende des Turniers in Athen noch in Schwebe: Sollte Lorenzo Musetti den Titel holen, dann würde der Italiener Félix Auger-Aliassime noch aus dem Starterfeld verdrängen.

Wer sind die Favoriten in Turin?

Da wird wohl kein Weg an Jannik Sinner vorbeiführen. Der Südtiroler startet als Titelverteidiger und mit Heimvorteil. Und könnte bei günstigem Turnierverlauf auch wieder die Nummer eins am Jahresende übernehmen. Das möchte Carlos Alcaraz verhindern. Der Spanier ist in der Halle von Turin aber wohl nicht ganz auf Augenhöhe mit Sinner, der im vergangenen Jahr das Endspiel gegen Taylor Fritz gewinnen konnte.

Wer überträgt die ATP Finals 2025 im TV und Livestream?

Alle Matches der ATP Finals 2025 werden im TV live bei Sky übertragen. Im Livestream sind die Partien bei WOW oder TennisTV.com zu sehen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung am Donnerstag hat folgende Gruppeneinteilungen ergeben:

Gruppe Jimmy Connors Gruppe Björn Borg Carlos Alcaraz (ESP) Jannik Sinner (ITA) Novak Djokovic (SRB) Alexander Zverev (GER) Taylor Fritz (USA) Ben Shelton (USA) Alex de Minaur (AUS) Musetti (ITA) o. Auger-Aliassime (CAN)

Im Doppel haben die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz mit den Paaren Cash/Glasspool, Granollers/Zeballos und Bolelli/Vavassori eine richtig harte Gruppe erwischt.

Wie viel Preisgeld gibt es in Turin zu verdienen?

Das Preisgeld in Turin teilt sich wie folgt auf (alle Angaben in US Dollar):

Preisgeld Einzel 2025 Startgeld Ersatzspieler 155.000.- Startgeld Fixstarter 331.000.-* Match-Sieg Gruppenphase 396.500.- Matchsieg Halbfinale 1.183.500.- Sieg Finale 2.367.000.- Ungeschlagener Champion 5.071.000.-

* Startgeld Fixstarter:

1 Match: 165.500.-

2 Matches: 248.250.-

3 Matches: 331.000.-