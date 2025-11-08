ATP Finals 2025: Jetzt Wettguthaben bei interwetten sichern!

Am Sonntag, 09.11.2025, beginnen die ATP Finals in Turin. Und bei interwetten können sich Neukunden einen Bonus von 20.- EUR sichern!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.11.2025, 11:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© interwetten Jetzt als Neukunde bei interwetten 20 EUR Wettguthaben sichern!

Klappt es mit der Titelverteidigung von Jannik Sinner bei den ATP Finals in Turin? Kann sich Carlos Alcaraz die Nummer eins zum Jahresende holen? Und wie sieht es mit den Chancen von Alexander Zverev aus? Beim großen Saisonabschluss der ATP-Tour steht noch einiges auf dem Spiel. Und wer gerne wettet, für den hat interwetten ein tolles Angebot.

Denn wenn sich die Tenniselite zum Tanz in Turin trifft, dann schenkt interwetten Neukunden ein Wettguthaben von 20 EUR.

Was dafür zu tun ist? Das erfahrt Ihr hier!

Also: Einfach dem Link folgen, bei interwetten registrieren und die erste Wette platzieren! So machen die ATP Finals noch mehr Spaß!