ATP Finals: Alexander Zverev in der Gruppenphase vor Herkules-Aufgabe

Dass es beim Jahresabschluss der acht besten Spieler der Saison keine leichten Gruppen gibt, ist kein Geheimnis. Dennoch hat es Alexander Zverev in der britischen Hauptstadt ganz besonders schwer erwischt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 07:41 Uhr

Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Diego Schwartzman sind also die Konkurrenten, mit denen sich Alexander Zverev bei den Nitto-ATP-Finals um die Qualifikation für das Halbfinale bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Tennisprofis matchen wird. Damit scheint Deutschlands Nummer eins die etwas schwierigere Aufgabe erwischt zu haben, zumal sich Novak Djokovic und Daniil Medvedev in der Halle pudelwohl fühlen.

Medvedev in Paris-Bercy bärenstark

Gegen letzteren ist Zverev erst vor wenigen Tagen am Platz gestanden, hat im Endspiel des ATP-Masters-1000-Events von Paris-Bercy anerkennen müssen, dass der Russe an diesem Nachmittag nicht nur der etwas bessere Spieler sondern eben auch der etwas fittere Mann am Platz sein sollte. In einem recht deutlichen dritten Satz musste sich Zverev schließlich geschlagen geben, in einem dritten Durchgang, in dem Medvedev nahezu fehlerfrei agierte.

Dennoch führt der 23-jährige Hamburger im Head-to-Head recht deutlich, liegt mit fünf Siegen bei nur zwei Niederlagen voran. Einer davon datiert vor genau einem Jahr, am selben Ort, wo Zverev und Medvedev auch in diesem Jahr aufeinandertreffen werden - in der Londoner O2-Arena. Damals setzte sich der Deutsche recht klar in zwei Sätzen durch, profitierte aber von der sichtlichen Müdigkeit, mit der der Russe zum Saisonende zu kämpfen hatte. Diese wird für den Mann aus Moskau in diesem Jahr jedenfalls kein Problem darstellen, hat er vor seinem Erfolgslauf in der französischen Hauptstadt doch viele kurze Turnierauftritte zum Besten gegeben und erst in Bercy wieder zu seiner Topform gefunden.

Djokovic Topfavorit in London

Der schwierigste Gegner in der Gruppe ist dennoch zweifelsohne Novak Djokovic, der Weltranglisten-Erste, der Topfavorit auf den Titel in der britischen Hauptstadt. Zwar weiß Zverev auch, wie es sich anfühlt, gegen den Serben zu gewinnen, im Head-to-Head mit Djokovic liegt der Deutsche aber mit 2:3 im Hintertreffen. Zwei dieser Duelle fanden in London statt, als sich zuerst Djokovic in der Gruppenphase durchsetzen konnte, Zverev im Endspiel aber das ungleich wichtigere Duell für sich entschied.

Die Form des Serben ist unterdessen schwer einzuschätzen, bot dieser bei seinem letzten Auftritt im Viertelfinale der Erste Bank Open in Wien doch ein erschreckendes Bild. Nun habe sich der 33-Jährige aber ausreichend Zeit genommen, um nicht nur körperlich voll zu regenerieren, sondern um sich auch perfekt auf das Saisonfinale vorzubereiten. Es wird wohl mit einem Novak Djokovic in sehr guter Verfassung zu rechnen sein.

Schwartzman vermeintlich leichtester Gegner

Der vierte im Bunde in Zverevs Gruppe trägt den Namen Diego Schwartzman und darf sich Debütant bei den Nitto-ATP-Finals nennen. Der Argeninier, der auf Sand am stärksten einzuschätzen ist, gilt als der vermeintlich einfachste Gegner im Kreis der acht besten Spieler der Saison. Das Head-to-Head mit Zverev ist dennoch ausgeglichen, wenngleich der Deutsche das letzte Aufeinandertreffen vor wenigen Wochen im Endspiel von Köln äußerst souverän für sich entscheiden konnte.

Dass der Argentinier aber auch auf Hartplatz ganz ausgezeichnete Leistungen zeigen kann, hat dieser schon bei mehreren Gelegenheiten bewiesen. Bei den Erste Bank Open im Vorjahr etwa, als er erst im Endspiel hauchdünn an Dominic Thiem scheiterte. Oder bei den US Open 2019, als er Alexander Zverev besiegen konnte. Den Deutschen erwarten in London dementsprechend nur Herkules-Aufgaben. Und das bereits in der Gruppenphase.

