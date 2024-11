ATP Finals: "ATP No. 1 Club" - der vielleicht exklusivste Club der Sportwelt

Bislang gab es in der Geschichte der ATP 29 Spieler, die die Nummer-eins-Position in der Weltrangliste einnehmen konnten. Für sie und alle zukünftigen Spieler auf der Top-Position wurde von der ATP ein exklusiver Club ins Leben gerufen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2024, 15:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die ATP, die Spielervereinigung der Tennis-Herren, hat heute den „ATP No.1 Club“ gegründet, eine mehr als exklusive Gemeinschaft, die erstmals alle bisherigen, aktuellen und zukünftigen Nummer-1-Spieler der ATP-Weltrangliste zusammenbringen wird. Diese Initiative, die im Vorfeld der ATP Finals 2024 vorgestellt wurde, würdigt das Erreichen der höchsten Platzierung im PIF ATP Ranking, einem der bedeutendsten Erfolge im Tennissport überhaupt.

Dieser ATP No.1 Club vereint nun eine außergewöhnliche Gruppe von 29 Spielern aus verschiedenen Tennisgenerationen – von Pionieren wie Ilie Nastase und John Newcombe über Ikonen wie Björn Borg und John McEnroe bis hin zu modernen Legenden wie Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic sowie aufstrebenden Stars wie Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Alle zukünftigen Nummer-1-Spieler werden direkt in diesen exklusiven Kreis aufgenommen. Fans können über besondere Geschichten weiterhin die Erfolge dieser Champions miterleben und gemeinsam eine der seltensten Leistungen im Sport feiern: die Spitzenposition im PIF ATP Ranking.

Im Jahr 2025 erhält der Club eine eigene Markenidentität, und alle Mitglieder werden mit besonderen Vorteilen ausgezeichnet, darunter Einladungen zu speziellen Events und Möglichkeiten für Promotions. Zur feierlichen Einführung des neuen Clubs werden alle 29 Mitglieder bei einem besonderen Event im Rahmen der Nitto ATP Finals 2025 in Turin offiziell geehrt. Jeder Spieler erhält ein persönliches Geschenk, das seine Mitgliedschaft in diesem erlesenen Kreis würdigt. Aus deutscher Sicht ist natürlich der rote Baron Boris Becker mit von der Partie, für Österreich wird Thomas Muster in den erlesenen Kreis aufgenommen. Der bereits erwähnte “King Roger” hält die strahlenden Farben der Schweiz hoch und die Südtiroler lassen ihren Shooting-Star aus Sexten ohnehin täglich hochleben.

Wer über die Aktivitäten des ATP No. 1 Clubs immer am Laufenden gehalten werden will, kann sich auf der offiziellen Seite der ATP dafür registrieren.