ATP Finals: Ben Shelton trägt die YONEX-Fahne alleine - noch!

Ben Shelton steht bei den ATP Finals 2025 nach seiner knappen Auftaktniederlage gegen Alexander Zverev schon unter Zugzwang. Bei seinem Schlägerausrüster YONEX ist man dennoch zuversichtlich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 08:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Ben Shelton steht bei den ATP Finals schon unter Druck

6:3 hat Ben Shelton im Tiebreak des zweiten Satzes gegen Alexander Zverev am Sonntagabend geführt, dazu zwei Aufschläge zu seiner Disposition gehabt. Und wie es die Art des US-amerikanischen Linkshänders nun mal ist, hat Shelton versucht, den Satz mit offensivem Spiel für dich zu entscheiden. Das hat bekanntlich nicht ganz funktioniert. Womit Shelton morgen gegen Félix Auger-Aliassime schon unter Zugzwang steht.

Der Kanadier hat gestern in einer Wiederauflage des Endspiels von Paris gegen Jannik Sinner zu Beginn eine solide Vorstellung abgeliefert, musste sich dem Titelverteidiger dennoch mit 5:7 und 1:6 geschlagen geben, nachdem er sich gegen Ende von Durchgang eins an der Wade leicht verletzt hatte. Getroffen haben sich Ben Shelton und Félix Auger-Aliassime bislang nur einmal auf der ATP-Tour: 2024 in Roland-Garros hatte sich “FAA” glatt in drei Sätzen behaupten können.

Hoffnung auf Fonseca

Während bei den Frauen exakt die Hälfte des Teilnehmerinnen-Feldes im Einzel mit Schlägern von YONEX am Start war (Siegerin Elena Rybakina war eine davon), ist Shelton (abgesehen von Ersatzmann Casper Ruud) der einzige Mann in Turin, der als Fixstarter mit einem Racket der japanischen Kultmare aufschlägt. Und zwar mit dem EZONE 98, auf dem die Saite POLYTOUR STRIKE130/PRO 125 verarbeitet ist. Als Griff hat Shelton den AC149 gewählt.

Carsten Neuhaus, European Tennis Promotion Manager bei YONEX, ist über die Entwicklung von Ben Shleton extrem happy: „Wir sind sehr froh, dass Ben bei den Finals dabei ist. Durch seine konstant starken Leistungen hat er es verdient, sich am Ende des Jahres mit den Besten der Welt zu messen. Er wird das Jahr als Nummer fünf, mit seinem besten Karriere-Ranking, abschließen.“

„Leider ist Ben der einzige YONEX-Spieler bei den Finals in diesem Jahr. Zusammen mit Joao Fonseca und ihm sehen wir uns für die kommenden Jahr sehr gut aufgestellt", so Neuhaus weiter. "Wir sehen in diesen beiden jungen Spielern großes Potenzial, aus diesem Grund haben wir die Verträge auch langfristig verlängert.Auf Ihren Rücken liegen unsere Hoffnungen für eine erfolgreiche Zukunft.“

Für Ben Shelton beginnt die Zukunft schon heute.