ATP Finals: Daniil Medvedev -„Sinner reitet gerade eine Welle“

Daniil Medvedev hat viel Lob für seinen Bezwinger Jannik Sinner bei den ATP Finals 2023 in Turin übrig. Und wird wohl erst zu den Australian Open zurück auf die Tour kommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2023, 16:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev verabschiedet sich jetzt erst einmal in den Urlaub

Wie es aussieht, werden die Tennisfans Daniil Medvedev nun eine ganze Weile nicht sehen. Denn der Russe hat bei seiner letzten Pressekonferenz des Jahres verlautbart, dass er nun in erster Linie eines machen werde: Urlaub.

„Im Gegensatz zu anderen Spielern war ich in der Off-Season zuletzt nicht im Urlaub“, erklärte Medvedev am Samstagnachmittag in Turin also. „Einmal gab es den Davis Cup. Im letzten Jahr hatten wir ein kleines Baby, da hat die Pflicht sofort gerufen. In diesem Jahr werden meine Frau und ich auf ein paar Inseln fliegen. Das erste Mal seit vier, fünf Jahren.“

Was sich auch auf den Spielplan von Daniil Medvedev auswirken wird. „Ich werde wahrscheinlich nur die Australian Open spielen. Ich werde mir länger Urlaub nehmen und dann gleich mit einem Slam loslegen. Das wird neu für mich sein.“

Medvedev traut Sinner die Nummer eins zu

Im letzten Match seiner Saison 2023, mit deren erster Hälfte Medvedev sehr zufrieden war, unterlag er nun zum dritten Mal in Folge Jannik Sinner. Dem er viel zutraut. „Er, wie soll man sagen, reitet gerade auf einer Welle. Ganz allgemein glaube ich: Wenn er so spielt wie jetzt, wie während der letzten Wochen, und das konstant, wir er bald Grand-Slam-Titel und die Nummer eins haben.

Die Frage sei aber: „Wie oft wird er diese Welle reiten? Wie gut spielt er, wenn er nicht auf der Welle ist? So läuft das im Tennis. Aber im Moment ist er sehr, sehr gut.“

Hier das Einzel-Tableau in Turin